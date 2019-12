vor 22 Min.

Weihnachtsmarkt in Senden zieht viele Leute an

Ursula Müller aus Aufheim bot selbstbemalte Kugeln an. Sie und die anderen Betreiber waren mit dem Weihnachtsmarkt sehr zufrieden.

Besucher und Betreiber sind mit dem Budenzauber in Senden zufrieden. Erstmals hat die Stadt den Markt in Eigenregie ausgeführt.

Von Angela Häusler

Eine positive Bilanz zogen Standbetreiber und Organisatoren am Sonntag beim Sendener Weihnachtsmarkt. Der wartete heuer mit 25 Ständen und vielseitigem Musikprogramm auf. Vier Tage lang hat das Budendörfchen auf dem Marktplatz unter dem Motto „Senden leuchtet“ Flaneure in die Innenstadt gezogen. Zum Besuchermagneten wurde der Auftritt der „Bätscher Buam“ am Samstagabend. „Da war hier alles proppevoll“, sagte Barbara Späth vom Kulturreferat der Stadt.

Erstmals hat die Kommune den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr in Eigenregie organisiert. Das neue Konzept werde sehr gut angenommen, erzählte Späth. Zu den Höhepunkten habe das „Himmlische Postamt“ gehört, bei dem die Kinder ihre Weihnachtswünsche anmelden können und das von ehrenamtlichen Helferinnen betreut wird. Auch die für dieses Jahr erstmals engagierte Märchenerzählerin im eigenen Häuschen sei gut angekommen.

Musikgruppen aus Senden treten auf

Für besinnliche Klänge in den Abendstunden sorgten Musikgruppen aus Senden und Umgebung. Unter anderem gab es traditionelle Blasmusik, Alphörner, aber auch die Partyband „Bätscher Buam“ zu hören, die den Marktplatz mit einem – zu ihrem sonstigen Programm vergleichsweise besinnlichen – Programm beschallten.

Gerade an diesem Abend „haben wir sehr gut verkauft – wir sind voll zufrieden“, sagte Daniel Knecht vom Förderverein der Musikschule. „Wir sind schon am Donnerstagabend so viele Schokobananen losgeworden, dass wir fürs Wochenende nachproduzieren mussten“, berichtete Cordula Schreier von der Steuerungsgruppe Fair Trade, die gemeinsam mit Schülern der Wirtschaftsschule einen Stand betrieb. Dort gab es neben gebastelter Deko auch Produkte aus dem Weltladen.

Vor dampfenden Bottichen und Backöfen standen an den Markttagen auch zahlreiche Vereinsvertreter, beispielsweise der Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg. Unter anderem gab es dort belgische Waffeln zu erstehen, sagte Helfer Martin Stark. Wegen der starken Nachfrage sei der selbst gemachte Glühwein schon am ersten Abend nur Neige gegangen und musste neu angerührt werden.

Glühwein, Elche und Christbaumkugeln kommen in Senden an

Einzig der Freitagabend sei wegen des regnerischen Wetters schlecht gelaufen, waren sich die Aussteller einig. „Wir haben von den Besuchern viel Positives gehört, dass der Markt echt gut sei und es ist alles so schön dekoriert“, sagte Karl-Heinz Schwann, der für die Narrenzunft Senden verkaufte. Er findet gut, dass die Standbesitzer schon am Vormittag geöffnet hatten, dass sich für die Besucher tagsüber ein lückenloses Bild ergab.

Zum Angebot gehörten nicht nur Leckereien, sondern auch Schmuck und weihnachtliche Deko. Aus eigener Produktion waren etwa die Holz-Elche, Sterne und Tannenbäume, die am Stand der Lebenshilfe Donau-Iller zu bekommen waren. „Wir schauen, dass wir jedes Jahr etwas Neues anbieten“, sagte Gruppenleiter Simon Schweizer.

Unter den Hobby-Künstlerinnen auf dem Markt war die Aufheimerin Ursula Müller, die mit selbstbemalten Christbaumkugeln aufwartete. „Es ist immer wieder eine schöne Erfahrung, hier zu stehen“, sagte sie. Und sie weiß auch schon, was sie nächstes Jahr im Programm haben will: Kugeln mit dem Abbild der Kapelle Ay.

