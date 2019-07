vor 30 Min.

Wenn ein Mensch die Heimat ist

Der Elchinger Florian L. Arnold legt einen Roman vor, der mit seiner Poesie und Melancholie fesselt

Der Band wirkt schmal. Doch mit seiner dritten Erzählung Pirina legt der Elchinger Kunstwissenschaftler, Autor, Verleger und Zeichner Florian L. Arnold ein beeindruckendes Buch vor. Auf 188 Seiten entfaltet er in poetisch-schöner und melancholischer Sprache die Liebesgeschichte zweier Menschen, denen Krieg und Gewalt den Ort und die Menschen nahmen, die das Zuhause und die Geborgenheit bedeuteten. Ineinander und aneinander finden die beiden jungen Menschen Halt – auch wenn das irdische Ende dieser Liebe dem Roman bereits eingeschrieben ist.

Wo genau diese Orte lagen, die den beiden Akteuren seines Romans als Kindern Heimat und Sicherheit bedeuteten, lässt Arnold bewusst im Ungewissen. Der Ort ist nicht wichtig. Eine Geschichte wie die seiner beiden Hauptfiguren kann überall auf der Welt und zu allen Zeiten geschehen. Dass sie wohl auf den Zweiten Weltkrieg bezogen ist, wird nur aus Andeutungen vermutbar – aus dem Zeichen, das sich jemand anzunähen weigert beispielsweise, und aus dem Umstand, dass Florian L. Arnold dieses Buch bewusst in der Rechtschreibung vor der Reform von 1996 schrieb.

Florian L. Arnold gibt in „Pirina“ all jenen Menschen ein Gesicht und einen Namen, deren Biografien quasi nicht existieren, weil sie aus den Gedächtnissen getilgt sind. Weil jene tot sind, die sich ihrer erinnern könnten, weil Geburtsregister verbrannt sind, weil Archive und Fotografien zerstört sind. All jenen, die verschwanden, weil niemand über sie etwas aufschrieb oder von ihnen berichten kann.

Orte bedeuten nichts. Pirina und der junge Mann, der im Zimmer neben dem ihrem lebt und dem sie sich bald verbunden fühlt, finden ein Verstandenwerden ineinander, indem sie sich erzählen – von einander, von dem, was sie verloren haben. Von ihren Gefühlen, von der Wehmut und von Wunden. Dem Autor gelingt es, diese Erzählung völlig undramatisch zu schildern, oft in Andeutungen, und in wunderbar poetischen Worten wie jenen, dass Tage zerbrechliche Brücken sein können zwischen den bedrohlichen Strömen des Schlafes. An die Liebe glaubt keiner der beiden Gestrandeten – und doch finden sie sie ineinander.

Pirina ist eine junge Frau mit verwundeter Seele, aber von großer Stärke. Sie ist es, die im Haus der namenlosen Gestrandeten, die ihre echten Namen und ihr wahres Alter verschweigen und verwischen, ihren Namen auf ein Türschild schreibt und sich kenntlich macht. Ihr Mut lässt zu, dass ein junger Mann von seinen Verlusten erzählen kann. Von seinem Elternhaus, von der Hand seiner Mutter, von Abel Citrom, dem Bauern, bei dem er als elternloser Junge Aufnahme fand. Citrom liebte die Musik und spielte Geige. Bis „sie“, die Soldaten, auch in jene Gegend kamen, in der der Bauer lebte.

Pirina ist ein Buch über die Traurigkeit, über den Verlust und darüber, wie Menschen einander Heimat sein können. Heimat auf Zeit im Angesicht des kommenden Verlustes. Dass man eine solche Geschichte sogar in Worten schildern kann, die Trost bedeuten, ist das Überraschende und Besondere dieses Buches. (köd)

