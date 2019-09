00:33 Uhr

Zum Finale steigt die Party

Gute Laune verbreitete die Band Schlipsmusik aus Peterswörth in der historischen Schranne in Weißenhorn.

Schlipsmusik bescheren „Kultur in der Schranne“ einen unterhaltsamen Saisonabschluss

Von Ralph Manhalter

Was eint die Musik von Stevie Wonder, den Comedian Harmonists und LaBrassBanda? Gar nichts, so zunächst die Vermutung, doch so ganz richtig ist das nicht. Die Antwort auf diese Frage findet sich in der schwäbischen Provinz, genauer gesagt im Gundelfinger Stadtteil Peterswörth. Dort beschlossen 2013 sieben Musiker, die Höhen der regionalen Bühnen zu erobern. Der Weg dorthin führte zunächst über Bierzelte, bei welchen die „Muusig“ bestenfalls peripher wahrgenommen wurde, wie der Frontmann von Schlipsmusik, Oliver Schnürer, erläuterte. Umso stolzer sei die Band, dass sie diesmal mit dem Begriff Kultur in Verbindung gebracht wird – mit „Kultur in der Schranne“, um genau zu sein. Dort waren die Schwaben nun zu Gast.

Aus der anfänglichen Erwartungshaltung des Publikums entwickelte sich eine echte Begeisterung für das ungewohnt Dargebotene. Eine instrumentale Melange aus E-Gitarre, Schlagzeug, Trompete, Saxofon und Bass verhieß einen musikalischen Rundumschlag, der jeder Stilrichtung gerecht werden konnte, ohne dabei das Markenzeichen der Individualität preiszugeben. Nicht allein die optische Heterogenität der Künstler trug zu diesem Eindruck bei (das lag schon allein an deren Altersspanne bei 30 bis 73). Nein, auch die eben nicht eindeutig zuordenbaren Rhythmen sowie die Wechsel inmitten eines Stückes bestärkten das Charakteristikum der Band.

Auch einige selbst geschriebene Stücke stießen auf sehr positive Resonanz im Zuschauerraum. Aus dem Titel „Krawatte“, eigentlich eine Parodie auf all die Anzugträger in unserer Gesellschaft, leitet sich schließlich auch der Name der Band ab. Hans Schnürer, der Senior der Gruppe, meinte, als der Song geschrieben war, ganz lapidar, dann könne man das Ganze doch einfach „Schlips“ nennen. Versucht der Zuhörer dennoch eine Lokalisierung der Musikrichtung, so ginge diese wahrscheinlich am ehesten in die Richtung tanz- und swingbare Unterhaltungsmusik – nach eigenen Angaben ein „Bierzeltdanzlrockpopjazz“. „Hinter dem Burnout“ von Flo Mega ein eingehender Soul mit gar nicht so leerem Text; Jan Delays „Sie kann nicht tanzen“ bietet der Perfektionierung der Welt die Stirn.

Die Auswahl der Stücke war vielfältig und traf wohl nahezu jedermanns Geschmack. Eigens angereiste – weibliche – Fans rissen dann auch den Saal mit in die gemeinsame Party. Gegen Ende war die Stimmung auf dem Höhepunkt, eine Zugabe nach der anderen wurde eingefordert. Mit dieser Veranstaltung endete die diesjährige Saison der Initiative „Kultur in der Schranne“. Wir dürfen gespannt sein, was sich die Macher für das kommende Jahr einfallen lassen werden.

