Bildaufnahmen zeigen Wolf im Alb-Donau-Kreis

Den Behörden liegt ein sicherer Wolf-Nachweis aus dem Alb-Donau-Kreis vor. Vor drei Wochen wollen Autofahrer einen Wolf an der B10 bei Nersingen gesehen haben.

Im Alb-Donau-Kreis ist vor wenigen Tagen ein Wolf gesichtet und abgelichtet worden. Das teilt das baden-württembergische Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft am Mittwoch mit. Demnach wurde der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg am vergangenen Freitag (15. März) eine Beobachtung mit Verdacht auf einen Wolf aus Amstetten gemeldet worden. FVA-Fachleute hätten die Bildaufnahmen nun ausgewertet und kommen zu dem Ergebnis, dass es sich dabei sicher um einen Wolf handelt.

Eine Individualisierung des Wolfes auf Grundlage des Bildmaterials sei nicht möglich, heißt es. Ebenso könnten derzeit keine Aussagen zu Herkunft, Geschlecht oder Alter des Wolfes getroffen werden. Die Gemeinde Amstetten, die sich etwa 20 Kilometer nördlich von Ulm befindet liegt laut Ministerium außerhalb der Fördergebiete Wolfspräven­tion. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region seien informiert. Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten umgehend der FVA über info@wildtiermonitoring.de gemeldet werden, heißt es weiter.





Ende Februar hatten zwei Autofahrer sich bei der Polizei gemeldet, wonach sie zwischen Burlafingen und Nersingen, an der Anschlussstelle der B10 zur Auffahrt der A7, auf Höhe des Brandstätter Sees einen Wolf gesehen haben wollen. Ob es sich dabei aber tatsächlich um ein Wolf handelte, war bislang unklar. (AZ/krom)

Lesen Sie dazu auch