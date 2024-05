Maibaum umgesägt und gestohlen: Im Verdacht steht ein 23-Jähriger

Im Kreis Biberach beschäftigt die Polizei ein Maibaum-Diebstahl. Ein Geschädigter nahm selbst die Ermittlungen auf.

Ein 23-Jähriger soll in der Mainacht in Bad Schussenried (Kreis Biberach) einen Maibaum gestohlen haben. Zwischen 22 und 2.30 Uhr sägten Unbekannte den etwa zehn Meter hohen Maibaum in der Magnusstraße um und nahmen ihn mit. Dadurch entstand auch am Gartenzaun eines 53-Jährigen ein Sachschaden. Durch eigene Ermittlungen im nahen Umfeld hätten sich für den Mann erste Tathinweise ergeben: Er fand den gestohlenen Maibaum in der Scheune des 23-Jährigen, heißt es im Polizeibericht. Das Polizeirevier Riedlingen (Telefon: 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100 Euro. Angaben zum mutmaßlichen Diebstahl habe der 23-Jährige bislang nicht gemacht. (AZ)