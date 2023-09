Villa Rot stellt Gewinner des Oberschwäbischen Kunstpreises aus

Der Oberschwäbische Kunstpreis geht dieses Jahr an eine Künstlerin und zwei Künstler. Am Wochenende sind ihre Werke in der Villa Rot zu sehen.

Die Verleihung des Oberschwäbischen Kunstpreises 2023 an drei ausgewiesene Künstlerpersönlichkeiten des Landes ist ein Höhepunkt im diesjährigen Museumsherbst der Villa Rot. Ausgezeichnet in Anerkennung ihres Gesamtwerks werden diesen Donnerstag die Malerin Isa Dahl sowie die Bildhauer Jürgen Knubben und Willi Siber. Die Kunsthalle des Museums bietet der Veranstaltung dabei nicht nur den entsprechenden festlichen Rahmen, sondern wird zugleich zum Ausstellungsort. Freitag, 22. September, bis Sonntag, 24. September, sind ausgewählte Werke der drei Preisträger in der Villa Rot zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung Freitag und Samtag von 14 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Während die abstrakten Leinwandbilder der Malerin Isa Dahl durch große, raumgreifende Gesten faszinieren, zeigt der Bildhauer Jürgen Knubben mit seinen Skulpturen aus Stahl, dass dieses industrielle Material überraschend leicht und spielerisch wirken kann. Willi Siber indes dienen glänzende Stoffe wie Lacke und Epoxidharz zur Veredlung seiner Tafelobjekte. So individuell alle drei künstlerischen Positionen auch sind, haben sie doch in ihrer Beschäftigung mit dreidimensionalen Massen und bewegten Formen etwas Gemeinsames. In ihren Werken dürfen Farbe und Form den Raum machtvoll in Besitz nehmen.

Der Oberschwäbische Kunstpreis wird jährlich vom Zweckverband der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke verliehen. (AZ)