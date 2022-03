Sie wollen mit dem Osterbrunnen die Ortsmitte von Burlafingen verschönern

Plus Nach zwei Jahren Pause wegen Corona wird der Brunnen am Dorfplatz wieder prächtig geschmückt. Zu Besuch bei den fleißigen Mitgliedern der Trachtengruppe.

Der zehnte Osterbrunnen in Burlafingen entsteht in diesem Jahr. Nach zwei Jahren Pandemiepause haben sich zwölf Frauen und drei Männer wieder ins Zeug gelegt, damit das Prachtstück den Ortsmittelpunkt Burlafingens verschönert und wieder die Besucher anlockt. Und auch ein Osterbrunnenfest soll es geben.