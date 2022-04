Elchingen

18:30 Uhr

Betreiber gesucht: Seniorenzentrum soll in Elchingen entstehen

An diesem Platz in Thalfingen an der Ecke Donaustraße/Eichenstraße soll das neue Elchinger Seniorenzentrum errichtet werden.

Plus In Elchingen wird ein neues Seniorenzentrum gebaut. Was sich die Gemeinde für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner erhofft.

Von Stefan Kümmritz

Die Entwicklung der Gemeinde Elchingen geht unvermindert weiter. Jetzt ist dort ein neues Seniorenzentrum in Planung, das nach Aussage des Bürgermeisters Joachim Eisenkolb „hochmodern“ werden soll. Wichtige Voraussetzungen für den Bau seien schon geschaffen. Die Hoffnung sei, dass der Spatenstich im kommenden Winterhalbjahr erfolgen könne. „Ich hoffe, ja, ich glaube, dass das Seniorenzentrum in spätestens drei Jahren bezogen werden kann“, sagte Eisenkolb.

