Der "Elchbus" soll die Elchinger Ortsteile besser miteinander verbinden

Lokal Eine neue Buslinie soll in einer Stunde über Thalfingen, Oberelchingen, Unterelchingen und zurück nach Oberelchingen fahren. Doch es gibt Hindernisse.

Spätestens seit der Einführung des Neun-Euro-Tickets sind die Vorzüge des öffentlichen Nahverkehrs vielen bewusst geworden. In der Gemeinde Elchingen liegen bereits seit einigen Jahren verschiedene Ideen für einen Ortsbus auf dem Tisch. Nun nimmt das Projekt Fahrt auf - theoretisch.