Elchingen

vor 32 Min.

Geplante Kürzungen bei Vereinen führen zu Krach im Gemeinderat

Die Zuschüsse für Vereine in Elchingen (im Bild das Schützenheim Thalfingen) sollten gekürzt werden. Doch darüber gab es im Gemeinderat eine kontroverse Debatte.

Plus In Klausurtagungen erarbeiten die Räte in Elchingen eine Reihe von Sparvorschlägen. Doch bei der Abstimmung macht die Mehrheit einen Rückzieher.

Von Dagmar Hub

Der Satz, was ihn sein Geschwätz von gestern kümmere, wird Konrad Adenauer zugeschrieben. Dem Elchinger Gemeinderat ging es mit den in zwei Klausurtagungstagen ermittelten Sparvorschlägen durch eine Neufassung der Vereins-Förderrichtlinien ähnlich: Vor dem Beschluss im Gemeinderat wollten die meisten der Räte nicht mehr zu dem stehen, was beschlossen werden sollte.

Bürgermeister Joachim Eisenkolb fühlt sich „im Regen stehen gelassen“

Die Diskussion war lang und heftig. Bürgermeister Joachim Eisenkolb fühlte sich „im Regen stehen gelassen“, enttäuscht und blamiert von einem Gremium, das der Mut zum Sparen verlassen hatte, und das seine eigenen gemeinsam erarbeiteten Vorschläge nicht mehr mittragen wollte. Am Ende vor der Abstimmung verkündete ein Gemeinderat „I' gang aufs Klo. Des is' für mich ein Unding.“ Schon zu Beginn der Diskussion war klar: Wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft auf.

