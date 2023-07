Im Liederhimmel mit Konstantin Krimmel auf den Elchinger Musiktagen

Plus Bariton Konstantin Krimmel und Pianist Ammiel Bushakevitz boten einen fulminanten Liederabend im Thalfinger Laurentiussaal im Rahmen des neuen Festivals "Elchinger Musiktage".

"Wir haben uns gefragt: Geht so etwas eigentlich noch, ein reiner Liederabend?" Mit dieser provokanten, gleichwohl berechtigten Frage eröffnete Franz-David Hüls, Oboist und zweiter Vorsitzender des jungen Fördervereins der Elchinger Musiktage den Liederabend "Liederhimmel". Und wirklich: Franz Schuberts umfangreicher Liederzyklus scheint etwas aus unserer abgeklärten, hysterisierten Zeit zu fallen.

Die Handlung ist sozusagen romantisches Kernkapital und beschreibt die (traurige) Geschichte eines jungen Müllergesellen, der glaubt, die wahre Liebe gefunden zu haben. Doch er muss erfahren, dass diese Liebe unerwidert bleibt und so wird der Bach, der zu Beginn des 20-teiligen Liedzyklus Freund und Ansprechpartner ist, zuletzt auch zum Todesbringer, in den sich der junge Mensch aus Liebeskummer stürzt.