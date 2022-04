Thomaskirche in Thalfingen ist marode: Wird sie zum Multifunktionsraum?

Die evangelische Kirche und das Gemeindehaus in Thalfingen sind marode. Ein jetzt vorgestelltes Konzept sieht eine deutliche Umgestaltung vor.

Noch sind es Vorüberlegungen, aber angesichts der Notwendigkeit anstehender Entscheidungen ist Thalfingens Pfarrerin Anja Saltenberger froh, dass sich im Elchinger Gemeinderat demnächst eine Gruppe konstituiert, die den Bedarf an Kindergarten- und Kita-Plätzen in der Gemeinde ausloten soll. Denn das evangelische Gemeindehaus in Thalfingen weist bauliche Mängel auf, an der Thomaskirche selbst muss einiges saniert werden, und die Nutzungsbindung für die Kindertagesstätte „Sternenschiff“ in Oberelchingen läuft aus. Nun liegt ein konkretes Konzept vor, das viele Änderungen mit sich bringt, das die evangelische Kirche der Gemeinde Elchingen aber zukunftsfähig machen soll.

Mängel im Gemeindehaus und in der St.-Thomas-Kirche in Thalfingen

Ausgangspunkt war die Entdeckung größerer baulicher Mängel im – nicht barrierefreien – Gemeindehaus, das wie die daneben liegende St. -Thomas-Kirche 1966/67 erbaut wurde. Anja Saltenberger wollte die Jugendräume im Keller des Gemeindehauses sanieren lassen. „Aber uns kamen die Wände entgegen“, schildert sie: Feuchtigkeit ist ein großes Problem beider Gebäude, die im ehemaligen Überschwemmungsland der Donau an der Donaustraße erbaut wurden.

Vor allem der Keller des Gemeindehauses hat gelitten. Aber auch in die Thomaskirche ist schon Regenwasser eingedrungen und bis zum Altar gelaufen, und eine Fuge zwischen Kirche und Gemeindehaus erweist sich von der Feuchtigkeit her als problematisch.

Die Kirchenbänke sollen entfernt, die Orgel soll versetzt werden

In der Gemeinde Elchingen ging die Zahl der evangelischen Christen auf inzwischen etwa 1800 zurück. „Wir waren schon bei über 2000“, sagt Anja Saltenberger. Weil sich angesichts bundesweit sinkender Zahlen von Kirchenmitgliedern generell die Frage nach Profil und Konzentration von kirchlichen Einrichtungen stellt, sieht das in Abstimmung mit Landeskirchenamt und Baureferat entworfene Elchinger Konzept nun vor, das Gemeindehaus in Thalfingen abzureißen und die Thomaskirche als multifunktionalen Raum für das Gemeindeleben zu gestalten.

Das Konzept würde für den Kirchenraum selbst bedeuten, die Kirchenbänke zu entfernen und die Orgel ein Stück weiter nach vorne zu versetzen – was sie gleichzeitig aus der Zugluft des Eingangsbereiches nehmen würde, die ihr langfristig schaden kann. Eine Bestuhlung der Kirche würde unterschiedliche Nutzungen erlauben, sodass Stühle bei einem Konzert beispielsweise Richtung Orgel gedreht werden können.

Die Halbempore links in der Thomaskirche würde zu einer Art Gemeindesaal, abtrennbar mit Glaselementen, und ein kleiner Anbau-Kubus an der Kirche soll noch ein Büro und Toiletten enthalten. Durch das Konzept wäre zudem der Garten um die Kirche besser nutzbar – beispielsweise für ein Sommerkonzert oder Sektempfänge nach Hochzeiten.

Evangelische Kirche will Kitas in Elchingen zusammenlegen

Das Konzept bedeutet, dass auch die kleine Kita auf dem Gelände der evangelischen Kirche weichen müsste. Auf dem insgesamt durch die Abrisse frei gewordenen Areal soll dann eine neue „Sternenschiff“-Kindertagesstätte entstehen, sodass man das die Plätze des Oberelchinger Sternenschiffs und der Kita in Thalfingen unter einem Dach vereinen könnte – und dies nah bei der Kirche und dem Pfarrbüro.

Der zeitliche Rahmen ist noch unbestimmt, ein paar Jahre werden sicher ins Land gehen, vermutet Anja Saltenberger. „Ich habe den Traum, dass das alles parallel laufen kann.“ Das brächte viele Vorteile, denn zum einen steht eine Reinigung der Orgel in der Thomaskirche an, zum anderen sind die Fenster der Kirche sanierungsbedürftig. Sanierungskosten könnten zum Beispiel durch den Verkauf des ehemaligen Oberelchinger Gemeindehauses kompensiert werden, in dem der Freundeskreis Asyl jetzt Möbel lagert.