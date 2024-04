Finningen

vor 33 Min.

Kunst mit Pflanzen: Bei Blumen Weimar wird es wieder mythisch

So sah es vergangenes Jahr bei der Ausstellung "Fleur de Chic" aus. An der aktuellen Auflage, die diesen Freitag eröffnet wird, wird noch mit Hochdruck gearbeitet.

Plus "Fleur de Chic" startet diesen Freitag im Finninger Refugium - eine große Kunstinstallation aus Naturgrün und Upcyclingkunst, heuer unter dem Titel "Das Flüstern der Stille".

Von Florian L. Arnold

Jenseits der offiziellen Verkaufsflächen von "Blumen Weimar" beginnt das Refugium im Finninger Ried - eine wie verwunschen scheinende Oase, durch und durch gestaltet und dennoch naturnah. Überall scheinen künstlerische Eingriffe aus dem Grün: ein versunkenes Bett, Bachläufe, Glaskuben, von Moos überwachsen, Klangobjekte in den Bäumen. Aktuell entsteht dort wieder eine Kunstinstallation.

Das "Refugium", von Bernhard Weimar ganz in der Idee eines naturnahen Parks gestaltet, ist ein grünes Kleinod, das aber "nur" das Entree für "Fleur de Chic" ist, eine jährliche Kunstinstallation in zwei Gewächshäusern. "Das Flüstern der Ewigkeit" lautet der diesjährige Titel. Es ist eine Konzeptkunst, die mit Pflanzen, Naturobjekten, natürlichen Materialien, Stoffen, Upcyclingobjekten und Klang arbeitet. Der Besucher geht wie durch eine Wunderwelt, in der Fremdes und Bekanntes sich mischt, Schönheit und Morbidität sich treffen, Natur und Menschengemachtes kontrastieren. In mehreren Themeneinheiten durchwandert man "Das Flüstern der Ewigkeit", als roter Faden durchziehen mehrere Themenkomplexe die Schau, die am kommenden Freitag beginnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen