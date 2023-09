Theaterei Herrlingen: "Meine geniale Freundin" ist ein Geniestreich

Die Theaterei bringt die ersten beiden Teile von Elena Ferrantes Neapolitanischer Saga auf die Bühne. Ambitioniert - doch Edith Erhardt meistert die selbst gestellte Herausforderung.

Der Elena-Ferrante-Boom ließ die Kassen der Buchhändler klingeln, aber mancher Leser mag wohl Elena Ferrantes Romane eher widerwillig in die Hand genommen haben, aus Furcht, einem künstlich generierten Hype um eine Schmonzette aufzusitzen. Doch selbst die größten Skeptiker mussten schließlich zugeben, dass die pralle Handlung um zwei Mädchen in Neapel, die in den fünfziger Jahren der immensen Armut zu entkommen versuchen, einen unwiderstehlichen Sog entwickelt. Einen unwiderstehlichen Sog, den die Theaterei Herrlingen nun mit nur drei Personen, zusammengestrichen auf knapp zweieinhalb Stunden, auf die Bühne gebracht hat. Kann das funktionieren?

Ein ganzer Kosmos an Figuren umkreist die Mädchen Lila (Nadine Ehrenreich) und Elena (Britta Scheerer), die sich schon in früher Kindheit anfreunden. Es wird eine Freundschaft fürs Leben, durch dick und dünn, durch die Schrecken der Kindheit hinweg, und davon gibt es nicht eben wenige. Denn sie sind von einer patriarchal geprägten Umwelt umgeben, die Väter bestimmen über Wohl und Wehe der ganzen Familie. Fehden werden in den engen Gassen der kleinen Leute offen ausgetragen, wer zurückbleibt, versinkt im Elend.

Die unangepasste und draufgängerische Schusterstochter Lila erringt mit immensem Lernwillen die Aufmerksamkeit ihrer Lehrerin. Lila lernt schnell, sie hat sich mit fünf Jahren selbst das lesen und schreiben beigebracht. Die schüchterne, beflissene Elena kann ihr nicht das Wasser reichen, doch im Wetteifer der Mädchen, jeweils besser zu sein als die andere, holt Elena rasch auf. Sie wird nicht nur zur Lieblingsschülerin, sondern bezwingt alle Widerstände und wird am Ende ihr Abitur machen und eine Karriere als Schriftstellerin beginnen. Lila hingegen wird vom Vater in die Schusterei gezwungen, sie wird Neapel nie verlassen. So bitte sie Elena: "Sei du meine geniale Freundin. Du musst die Beste in allem werden!"

Ein Geniestreich in der Theaterei

Edith Erhardt, die in der Theaterei schon Literatur-Bestseller wie "Altes Land" und "Achtsam morden" für die Bühne einrichtete, hat mit "Meine geniale Freundin" tatsächlich einen kleinen Geniestreich zuwege gebracht. Das Theaterstück fasst die ersten beiden Bücher der Ferrante'schen Neapel-Saga zusammen – was natürlich nur geht, indem einiges an Nebenhandlungen und -figuren verschwinden oder zumindest radikal gekürzt werden. Zugleich sind es nur drei Schauspielerinnen und Schauspieler, die in einem minimalistischen Bühnenbild die Kindheits- und Jugendjahre der Hauptfiguren zum Leben erwecken müssen. Und das gelingt furios gut.

Bravouröses Spiel

Nadine Ehrenreich spielt die blitzgescheite Lila mit nuanciertem Spiel, überrascht mit Lebendigkeit ebenso wie mit blitzschnellem Wechsel von Atmosphäre und Ausdruck. Wenn sie Elenas Mutter darstellt, ist sie krumm, verwachsen, alt. Als Lila ist sie Kind, junge Frau, mal schön, mal hässlich, was die Situation erfordert. Britta Scherer hat die erzählerische Hauptlast zu tragen und auch sie trägt das Stück mit der alerten Fähigkeit des Stimmungswechsels. Vollends staunen lässt einen aber Frank Erhardt, der gleich 14 Rollen zu stemmen hat, meist in direkter Folge. Vom unheimlichen Fettwanst Don Achile über den kleinwüchsigen Schuster bis zu den Jugendlichen Nino und Marcello reicht die Palette. Mit unbändiger Spiellaune gelingt ihm in diesem steten Wechsel von Rolle, Temperament und Tempo eine staunenswerte Palette an Charakteren.

Alles in allem ist die so sinnvoll und logisch umgesetzte Strichfassung zweier dicker Romane auf der Theaterei-Bühne ein eindrücklich-lebendiges Panorama mit autarker Kraft. Man meint die Straßengeräusche Neapels im Hintergrund zu hören. Die minimalen Kulissen geben der Fantasie maximalen Platz. Die gelegentlich notwendige Überzeichnung der Figuren sitzt bei allen Darstellern passgenau als notwendige Konturierung. So kommen die von Ferrante figurenpsychologisch schlüssig erfundenen Figuren kontrastscharf zum Leuchten bis in die kleinste Nebenrolle.

"Meine geniale Freundin" in der Theaterei ist ein wahrer Glücksfall, denn Edith Erhardt hat durch Dramaturgie und Regie aus zwei Büchern ein bewegendes, durchweg blendend unterhaltendes Theaterstück geschaffen, das man auch genießen kann, ohne jemals einen einzigen Satz von Ferrante gelesen zu haben.