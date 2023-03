Der Neubau des Kindergartens ist für Holzheim der dickste Brocken

Plus Der Gemeinderat Holzheim bringt den Haushalt 2023 auf den Weg. Neue Schulden macht die Kommune nicht, das könnte sich aber ändern.

Ohne Diskussion und einstimmig hat der Gemeinderat Holzheim den aktuellen Haushalt und das Investitionsprogramm für die kommenden Jahre verabschiedet. Ungeachtet einiger dicker Brocken ist im Etat 2023 keine Neuverschuldung notwendig. Geprägt werden beide Zahlenwerke durch den anstehenden Kindergarten-Neubau, für den im Rahmen der Sitzung bereits verschiedene Planungsleistungen vergeben worden sind.

Der zweite Bauabschnitt ist in Holzheim bereits in Planung

„Das Thema wird uns auch in den nächsten Jahren begleiten“, sagte Bürgermeister Thomas Hartmann eingangs und kündigte in diesem Zusammenhang über die schon beschlossene Erweiterung hinaus für die Folgejahre einen zweiten Bauabschnitt an. „Die Grundvoraussetzungen dafür bauen wir jetzt schon mit dazu, um auf die künftig erforderliche Ganztagsbetreuung reagieren zu können“, so der Rathauschef weiter.

2,2 Millionen Euro sind dafür im Vermögenshaushalt ausgewiesen. „Weitere zwei bis drei Millionen werden wir für den nächsten Abschnitt in die Hand nehmen“, prognostizierte Hartmann. Dabei rechnet die Kommune mit 1,8 Millionen Euro Fördermitteln. Spuren hinterlässt der Kindergarten aber auch im Verwaltungshaushalt. Ausgaben in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro stehen hier Einnahmen von 625.000 Euro gegenüber.

So entwickeln sich die Steuereinnahmen in Holzheim

Kämmerin Kathrin Schwegler sprach bei der Vorstellung der Finanzplanung von einer „positiven Entwicklung bei den Steuereinnahmen, aber auch starken Erhöhungen auf der Ausgabenseite“. Allerdings sind die Gemeindesteuern für den Gesamtetat weiterhin nur ein marginaler Faktor: 9200 Euro werden bei der Grundsteuer A erwartet, 150.000 sind es bei der Grundsteuer B und rund 168.000 bei der Gewerbesteuer.

Gespeist wird der Verwaltungshaushalt, der ein Volumen von 5,1 Millionen Euro aufweist, insbesondere vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1,6 Millionen Euro) und von den jährlichen Schlüsselzuweisungen (725.000 Euro). Bei den Ausgaben schlagen vor allem die Personalkosten zu Buche (1,45 Millionen Euro). Für die der Kämmerin zufolge neuerlich erhöhte Kreisumlage werden heuer 1,05 Millionen Euro fällig.

Ebenfalls teurer wird die Finanzierung der Verwaltungsgemeinschaft: Die Umlage steigt auf 329.900 Euro (Vorjahr 296.200 Euro).

Der mit einem Volumen von rund 4,5 Millionen Euro ausgestattete Vermögenshaushalt sieht neben der Kindergarten-Erweiterung eine Reihe mittelgroßer Projekte vor, unter anderem 400.000 Euro für den im Vorjahr nicht mehr realisierbaren barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen, 300.000 Euro für einen eventuell möglichen Grunderwerb im Umfeld des Rathauses sowie 120.000 Euro für einen Garagenneubau der Feuerwehr.

Die Gemeinde kommt im Jahr 2023 ohne neue Schulden aus

Nach wie vor minimal nimmt sich die Verschuldung der Kommune aus. Die im Etat ausgewiesene Tilgung vorausgesetzt, wird sie sich zum Jahresende auf 35.000 Euro belaufen. „Auch in diesem Jahr werden wir ohne neues Darlehen auskommen“, erklärte Kämmerin Schwegler, „aber jede weitere Investition könnte dazu führen“. Der Bürgermeister riet ebenfalls zur Vorsicht: „Wir stehen noch ganz gut da. Dennoch sollten wir jetzt nicht zu viel ausgeben, auch wenn wir es könnten.“

Anmerkungen dazu seitens des Gemeinderates gab es nicht, lediglich eine Nachfrage von Mitglied Jörg Jehle (FWG): „Ich kann die Entwicklung beim Kostenersatz für die Pfaffenhofener Hermann-Köhl-Mittelschule nicht nachvollziehen“, kommentierte er „die sprunghaften Steigerungen“. Demnach sind im laufenden Jahr hier für 17 Holzheimer Schülerinnen und Schüler 75.700 Euro ausgewiesen, 2021 waren es 46.000 Euro für 16, im Vorjahr knapp 60.000 für 14 Köpfe. Das resultiere aus höheren Unterhaltskosten, Tarifsteigerungen und neuen Aufgaben, erklärte die Kämmerin zur Zufriedenheit des Gremiums. Insofern fraglos eine entspannte Premiere am Holzheimer Ratstisch für die neue Finanzfachfrau der Verwaltung.