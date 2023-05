Der Weg zum schnellen Internet in Holzheim ist offenbar frei

Plus Die erforderliche Mindestquote für den Ausbau des Glasfasernetzes in Holzheim ist erreicht. Das wurde jetzt inoffiziell bestätigt.

Auch die Gemeinde setzt für ihre zentralen Einrichtungen in Zukunft auf ein schnelles Internet. Der Gemeinderat hat jedenfalls am Mittwoch ohne nennenswerte Debatte einstimmig beschlossen, für Rathaus, Feuerwehrgerätehaus, Bauhof sowie Grundschule und Kindergarten einen Glasfaseranschluss zu beantragen. Die Realisierung soll im Rahmen des momentan vorbereiteten Netzausbaus durch die Deutsche Glasfaser GmbH erfolgen. Die dazu erforderliche Mindestquote interessierter Haushalte von 33 Prozent ist offenbar dieser Tage erreicht worden.

"Inoffiziell ist das bestätigt", sagte Bürgermeister Thomas Hartmann auf Nachfrage unserer Redaktion. Das hier aktive Unternehmen hatte zuletzt intensiv für einen Umstieg auf die Glasfasertechnologie geworben.