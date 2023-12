Die Erweiterung des Kindergartens Pusteblume in Holzheim hat begonnen

Mit einiger Verzögerung startet Holzheim noch im alten Jahr ein Großprojekt. Die ursprünglich angepeilte Fertigstellung zum Beginn des Kindergartenjahres 2024/25 ist aber nicht möglich.

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich haben am Mittwoch die Bauarbeiten zur Erweiterung des Schul- und Kindergartengebäudes begonnen. „Eigentlich wollten wir ja bereits im Frühjahr damit starten, aber aus verschiedenen Gründen hat sich der Baubeginn verzögert“, erklärte Bürgermeister Thomas Hartmann auf der Baustelle am südlichen Ortsrand. Gleichzeitig gab sich der Rathauschef erleichtert: „Ich bin froh, dass es jetzt endlich losgeht.“

Die ursprünglich angepeilte Fertigstellung zum Beginn des Kindergartenjahres 2024/25 werde sich aber nicht realisieren lassen, sagte Hartmann weiter. Neues Ziel für den Bezug sei jetzt das Jahresende 2024. „Aber auch das dürfte ein sportlicher Zeitrahmen sein“, vermutet der Bürgermeister.

Holzheim kommt wegen Pusteblume nicht in Nöte

In große Nöte komme die Kommune damit aber nicht, stellte er in diesem Zusammenhang fest. Schließlich gelte bis dahin die vorläufige Betriebserlaubnis für die beiden Kindergarten-Provisorien im Rathaus und im Schulgebäude.

Veranschlagt ist für den ersten Bauabschnitt ein Kostenrahmen von 4,6 Millionen Euro. Das Land steuert dazu einen Zuschuss von 995.000 Euro bei. Geschaffen werden sollen damit unter anderem drei Gruppenräume und ein barrierefreier Zusatzbau für die gemeinsame Infrastruktur von Schule und Kindergarten. „Das eröffnet uns auch Möglichkeiten für die in den nächsten Jahren zu erwartende schulische Ganztagsbetreuung“, so der Bürgermeister. Wann und in welchem Umfang der zweite Bauabschnitt folgen werde, sei momentan noch offen.

Die eigentlichen Bauarbeiten werden aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse erst nach dem Jahreswechsel aufgenommen, hieß es am Mittwoch seitens der Bauleitung. Die Vorbereitungen dazu seien jedoch bereits in vollem Gange.

