Holzheim hat ein Altlasten-Problem gelöst – zumindest fürs Erste

Lokal Das Areal der ehemaligen Mülldeponie in Holzheim verschwindet aus dem Altlasten-Kataster. Doch wie viele Schadstoffe stecken noch im Boden?

Bohrungen, Messungen, Bodenproben und Analysen, nicht zu vergessen die Kosten: Seit Jahrzehnten beschäftigen Gemeinderat und Verwaltung in Holzheim tatsächliche und vermutete Altlasten resultierend aus einer ehemaligen Mülldeponie. Betroffen sind 33 Grundstücke im Umfeld des alten Sportplatzes. Jetzt hat das Landratsamt Entwarnung signalisiert: Der „Fall“ wird im Altlasten-Kataster gelöscht. So ganz überzeugt von der Botschaft wirkte Caroline Nähring bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats indes nicht. Zu Recht, wie sich zeigte.