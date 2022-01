Holzheim

Preise für Neubaugebiet "An der Leibi" stehen fest: Bewerbungen ab März möglich

Für die sechs frei verkäuflichen Bauplätze im Holzheimer Neubaugebiet an der Leibi verzeichnet die Gemeinde schon jetzt ein riesiges Interesse.

Von Willi Baur

Die sechs von der Gemeinde Holzheim angebotenen Bauplätze im geplanten Neubaugebiet an der Leibi sollen zu einem Quadratmeterpreis von 258 Euro veräußert werden. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch auf Vorschlag der Verwaltung nach einer kurzen Diskussion einstimmig beschlossen. Zugleich hat das Gremium die Vergaberichtlinien geringfügig modifiziert.

