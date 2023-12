Silvester-Tradition feiert Jubiläum: Butterbrezellauf steht wieder an

Pünktlich zum Jahreswechsel werden beim Adler in Holzheim die Laufschuhe geschnürt. Und das für einen guten Zweck.

Sekt und Butterbrezeln sind auch dieses Jahr der Lohn. Schön ist es, dass sich manche Dinge nicht ändern, findet Tanja Schmid. Die Wirtin des Adlers veranstaltet auch dieses Jahr den traditionellen Silvester-Butterbrezellauf. Ein ganz besonderer: "Dieses Jahr haben wir Jubiläum, er findet zum 20. Mal statt."

Ganz nach dem Motto "Never Change A Winning Team" geht auch in der Jubiläumsausgabe die Startgebühr - als Spende von mindestens fünf Euro zu - Gunsten der Kartei der Not, dem Lesehilfswerk unserer Zeitung. Im Gebiet der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung wurden in diesem Jahr mit über 47.000 Euro insgesamt 580 Menschen unterstützt.

Silvester-Butterbrezellauf startet in Holzheim beim Adler

Start ist um 10 Uhr an Silvester also, Sonntag, 31. Dezember, in Holzheim beim Gasthaus Adler, auch bekannt als Südtiroler Speckstube. Zwei Strecken, neun und 15 Kilometer, stehen zur Auswahl. Damals wie heute führen die Routen von der Neuhauser Straße 4 über einen Feldweg am Waldrand entlang in Richtung Steinheim, weiter an der Verbindungsstraße in Richtung Burlafingen über die Autobahnbrücke, wo der Pulk etwa 40 Höhenmeter nach Finningen überwinden musste. Von dort durften sich die Läufer im Bergabwärtstrab durch Neuhausen bereits auf Butterbrezeln freuen, die von der Bäckerei Brenner aus Wullenstetten gesponsert werden. Und ein Glas Silvester-Sekt gibt's obendrauf für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

20 Jahre ist es her, als eine kleine Gemeinschaft von Laufbegeisterten vor dem Adler den Gedanken fasste, das Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Längst hat der Lauf Kultstatus, eine Teilnehmerzahl von mehr als 300 Läufern wurde vor der Pandemie längst geknackt. Mit so vielen Läuferinnen und Läufern rechnet Schmid auch zur Jubiläumsausgabe. (heo)