Hochbeete für 36 Kitas: Kinder können Lebensmittel hautnah erleben

Die VR-Bank Neu-Ulm spendet 36 Hochbeete für Kindergärten und -tagesstätten in der Region. Die Spendensumme stammt aus dem Gewinnsparen.

Es grünt und blüht in den Kindergärten der Region. Die VR-Bank Neu-Ulm hat im Rahmen ihres Hochbeet-Projekts, das gemeinsam mit dem Gewinnsparverein Bayern durchgeführt wurde, insgesamt 36 Hochbeete im Gesamtwert von rund 16.000 Euro an 34 verschiedene Einrichtungen im Landkreis Neu-Ulm gespendet. Damit will die Nachbarschaftsbank die nachhaltige Bildung und Entwicklung der Kinder schon im frühen Alter unterstützen.

Tipps und Tricks: So wird Ihr Garten bienenfreundlich 1 / 5 Zurück Vorwärts 1. Den Garten ein Stück verwildern lassen und dort kleine Blühecken oder Blühstreifen als Nahrungsquelle für Bienen anzulegen.

2. Keine Insektizide oder Pflanzenschutzmittel verwenden.

3. Brutplätze für Bienen schaffen durch das Auslegen von altem Totholz, kleiner Sandhaufen oder das Aufstellen von Insektenhäusern.

4. Kleine Wasserschalen zum Trinken aufstellen.

5. Vermieden werden sollten pflegeleichte Gärten, wo nur Rasen oder Schotterflächen zu finden sind.

Die Zukunft der Jüngsten ist die Zukunft nachfolgender Generationen. Um sie auf ein umweltfreundliches, nachhaltiges Morgen vorzubereiten, wurden in den Kindergärten und -tagesstätten qualitativ hochwertige Hochbeete im Einzelwert von rund 440 Euro aufgestellt. Die Hochbeete erfüllen dabei einen ganz bestimmten Zweck. "Die Kinder kommen durch die praktische Beschäftigung mit den Beeten in den Genuss, Gemüsesorten und Kräutern beim Wachsen zuzusehen und sie mit allen Sinnen wahrzunehmen. Sie erleben unmittelbar und anschaulich, wie verantwortungsvoll erzeugte Lebensmittel entstehen und nach der Ernte gesund und lecker zubereitet werden können", erläutert Anna-Lena Börschel, Spendenbeauftragte der VR-Bank Neu-Ulm.

Das Geld kommt von der Gewinnsparlotterie der Volksbanken

Das Geld, mit dem die Hochbeete finanziert wurden, stammt aus dem Reinertrag der Gewinnsparlotterie der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Bankkunden, die am Gewinnsparen teilnehmen möchten, kaufen über ihre Volksbank Raiffeisenbank Lose im Einzelwert von je fünf Euro. Davon werden vier Euro gespart, während 1 Euro als Spieleinsatz dient. Mit dem Gewinnsparen wird ein sozialer Auftrag verfolgt, indem 25 Cent des Spieleinsatzes zur Unterstützung gemeinnütziger Institutionen und Einrichtungen im Einzugsgebiet der jeweiligen Volksbank und Raiffeisenbank verwendet werden. Bayernweit kommen so jährlich über 15 Millionen Euro durch die Gewinnsparer zusammen.

Das Hochbeet-Projekt wird auch im Jahr 2023 fortgeführt. Bei weiteren Fragen können sich interessierte Einrichtungen gerne an Anna-Lena Börschel, Telefon 0731 97003-3101 / anna-lena.boerschel@vrnu.de, wenden. (AZ)