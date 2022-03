Worauf Spaziergänger jetzt achten sollten, um junge Hasen zu schützen

Plus Im Frühling sind die Jungtiere besonderen Gefahren ausgesetzt. Dabei haben es Hasen im Landkreis Neu-Ulm ohnehin schon ziemlich schwer.

Mit dem Frühling verwandeln sich Felder und Wiese wieder zur wilden Kinderstube für den Hasennachwuchs. Doch in dieser Zeit sind die Jungtiere auch in großer Gefahr. Zum Beispiel durch frei laufende Hunde, aber auch durch gut gemeinte Hilfe von Spaziergängerinnen und Spaziergängern. Worauf sollten diese achten?