Thomas Willmann im Pfleghof: So entstand sein Erfolgsroman

Plus Autor Thomas Willmann liest in Langenau aus seinem Roman "Der eiserne Marquis" und erklärt, wie er sich die besondere Sprache des Buches angeeignet hatte.

Von Florian L. Arnold

Im Buchhandel gibt es den Verkaufsterminus "Eintauchen". Heißt: Dies ist ein Buch, in dem man lange und intensiv abtauchen kann aus der Welt. "Ein Jucken des Geistes" nennt das der Münchner Autor Thomas Willmann. Sein Roman "Der Eiserne Marquis" ist ein dickes Werk, das gleich mehrere Kunstwerke in sich birgt und von der Literaturkritik gefeiert wird. Bei seiner Lesung im Langenauer "Pfleghof" zeigte sich der Autor bestens aufgelegt, nahbar, humorvoll, auskunftsfreudig.

10 Jahre schrieb er an der Geschichte über Jacob Kainer, Sohn eines Schulmeisters in der tiefsten österreichischen Provinz, der vom Uhrmachergesellen in Wien zum genialen Erfinder wird. Ein Getriebener, ein Besessener, ein Genie und ein Mörder, der dem "eisernen" Marquis in die Abgründe menschlicher Hybris folgt.

