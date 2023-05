1000 Euro beim Frühjahrsrätsel gewonnen: "Ich bin sprachlos"

Weil sie bei unserem Frühjahrsrätsel die Hortensie richtig erkannt hat, gewinnt Ulrike Steinicke aus Nersingen 1000 Euro. Was sie mit dem Geld machen will, weiß sie schon.

Schön anzusehen sind Hortensien in jedem Fall, für Ulrike Steinicke jedoch dürften sie ab heute wohl mehr sein als ein reiner Augenschmaus. Die Nersingerin hat beim Frühjahrsbilderrätsel unserer Zeitung mitgemacht und darf sich nun, weil sie die Hortensie richtig erkannt hat, über 1000 Euro freuen.

"Ich bin sprachlos, ich hab schon oft bei den Rätseln in Ihrer Zeitung mitgemacht und kann gar nicht fassen, nun so viel Geld gewonnen zu haben", sagt Steinicke. Vor zwei Jahren habe sie bei einem anderen Rätsel unserer Zeitung ein Handtuch gewonnen, doch dieser Gewinn sei noch einmal etwas ganz anderes.

Mit dem Gewinn beim Frühjahrsrätsel soll es nach Amerika gehen

Von Beruf ist die 57-Jährige Krankenschwester in einer Klinik in der Region. In ihrer freien Zeit geht sie am liebsten campen oder fährt mit ihrer Familie in den Urlaub. Daher wird das Geld auch in eine Reise investiert. "Wir wollen schon länger nach Amerika reisen, also kommt das Geld gleich in unsere Reisekasse", sagt die Nersingerin.

Als Ulrike Steinicke von ihrem Gewinn erfährt, ist sie gerade beim Einkaufen. "Das erste Mal bin ich gar nicht rangegangen ans Telefon, weil es ja eine unbekannte Nummer war. Beim zweiten Versuch dachte ich, es ist vielleicht die Arbeit, also bin ich ran", beschreibt sie den großen Moment. Ihr Sohn war beim Einkaufen mit dabei und sei auch ganz aus dem Häuschen gewesen, als er von dem Gewinn erfuhr.

Eine große Botanikerin sei sie eigentlich nicht, erklärt sich lachend, deswegen habe sie noch mal kurz gegoogelt, um auf Nummer sicher zu gehen. Umso mehr freue sie sich, dass es nun tatsächlich geklappt hat. "Für mich ist das etwas ganz Besonderes, 1000 Euro sind sehr viel Geld für mich", sagt Steinicke, die auch in Zukunft bei den Rätseln unserer Zeitung mitmachen möchte. "Vielleicht habe ich ja Glück und gewinne noch mal."