Erwin Müller will Spende für Grundschule in Oberfahlheim auf eine Million erhöhen

Mit einer Million statt bisher versprochenen 700.000 Euro will Drogeriekönig Erwin Müller die Grundschule Oberfahlheim unterstützen. Das ist die Voraussetzung.

Erwin Müller, Inhaber der Drogeriemarktkette Müller, hat angekündigt, seine zugesagte Spende für die Grundschule Oberfahlheim von 700.000 Euro auf eine Million Euro zu erhöhen. Das teilt der Förderverein Fahlheim mit. Die Spende ist aber an eine Bedingung geknüpft.

Müller hatte am Freitag das Musikfestival "Symphonic Explosion" des Musikvereins Fahlheim besucht. Der Drogeriemarktkönig war im Alter von vier Jahren von München nach Fahlheim gezogen und dort zur Schule gegangen. Später eröffnete er sein erstes Geschäft in dem Ort und fühlt sich Fahlheim heute noch sehr verbunden. Dies begründet auch sein Engagement für den Erhalt der Oberfahlheimer Grundschule. Beeindruckt vom Engagement der Fahlheimer Vereine beschloss Erwin Müller, diese aktiv zu unterstützen. Für den Unternehmer seien lebendige Vereine neben einer Kirche und einer Schule die Grundlage für lebendige Dörfer und funktionierende Sozialstrukturen, heißt es vom Förderverein.

Drogeriekönig Erwin Müller will Grundschule Oberfahlheim erhalten

Erwin Müller will, dass die Grundschule Oberfahlheim erhalten bleibt. Betriebswirtschaftliche Gründe dürften kein Argument für die Schließung einer Schule sein, sagte er am vergangenen Freitag. Da aber eben jene Gründe in der aktuellen Diskussion großen Raum einnehmen, erklärte Müller von sich aus, seine bereits zugesagte Spende von 700.000 Euro um weitere 300.000 Euro auf insgesamt eine Million Euro zu erhöhen. Voraussetzung ist, dass die Grundschule in Oberfahlheim erhalten bleibt. (AZ)

