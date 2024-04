Großprojekte stehen an: Nersingen muss kräftig Schulden machen

Plus Die Gemeinde investiert viel Geld in Vorhaben wie die Schulsanierung und den Kita-Neubau. Dafür brauche sie "eisernen Sparwillen", sagt der Bürgermeister.

Bei den Vorberatungen des Bau- und Umweltausschusses zum Haushalt 2024 wurde es noch einmal klar gesagt: Mit dem jahrelangen, erfolgreichen Schuldenabbau ist es erst einmal vorbei und wegen der anstehenden und zu bewältigenden großen Projekte wie der Grundschulsanierung in Nersingen und Oberfahlheim sowie dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Fahlheim müssen neue Kredite aufgenommen werden – mehr als dreieinhalb Millionen Euro.

Bis auf zwei kleinere Einschränkungen zeigten sich die Ausschussmitglieder mit dem von Kämmerer Sascha Zimmermann vorgelegten, rund 200 Seiten umfassenden Entwurf einverstanden und empfahlen dem Gemeinderat bei einer Gegenstimme, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das laufende Jahr mit Stellenplan, Finanzplan und Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027 zu beschließen.