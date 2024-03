Ladendieb will Osterhasen stehlen

Kurz vor den Feiertagen wollte sich ein Jugendlicher so schnell wie illegal einen Schokohasen besorgen. Das ging schief.

Um ein Haar wäre der Osterhase - oder zumindest einer davon - kurz vor den Feiertagen abhandengekommen. Am Nachmittag des Gründonnerstag bemerkte eine aufmerksame Frau, wie sich ein Jugendlicher in einem Nersinger Supermarkt einen Schokohasen unter seinen Pullover steckte und anschließend den Laden verlassen wollte. Sie sprach den Dieb an und verständigte sofort die Polizei. Die Beamten nahmen den Schokohasen entgegen und gaben ihn zurück, sodass er wieder seinen Platz im Verkaufsregal einnehmen konnte. Den Jugendlichen brachten die Polizisten nach Hause und übergaben ihn dort an seine Eltern. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl. (AZ)