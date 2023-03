Die Stiefeltreter zeigen ihr neues Stück: "Onkel Hubbi wird's schon richten"

Die Theatergruppe aus Straß steht nach dreijähriger Zwangspause wieder auf der Bühne. Für zwei Auftritte sind noch Karten zu haben.

Seit mehr als fünf Jahrzehnten ist die Straßer Theatergruppe Stiefeltreter bekannt für ihre zünftigen Auftritte. Nach dreijähriger Zwangspause steht die lustige Truppe um den Organisator Hans Epple wieder auf der Bühne des Kupferdachs, des Vereinsheims des FC Straß. "Onkel Hubbi wird’s schon richten", heißt der Schwank aus der Feder von Theaterautorin Beate Irmisch.

Darum geht es in dem Stück der Laiengruppe aus Nersingen

Im Mittelpunkt steht ein heikler Besuch der Steuerprüferin (gespielt von Sabrina Geiges-Reinl) bei der Bäckerfamilie Dinkelkorn, mit Vater Heinz (Uli Wallerath), Mutter Wilma (Karin Teufel) und Sohn Stefan (Achim Dietmayer). Der Bäckergeselle Max (Peter Mauser), Gastwirtin Rosina Gierlundi (Marion Dir), Polizist Jägermeister (Hermann Gruber) und Nachbarin Else Wachtel (Luise Maurer) bringen mit viel Spielwitz und Charme die Handlung in Schwung. Da darf auch der heimliche Star der Truppe, Harald Kortler, nicht fehlen, der als Retter in der Rolle des Onkel Hubbi einspringt.

Hinter der Bühne sorgen Edith Mauser und Ingrid Frey dafür, dass der Spielbetrieb der Laiengruppe wieder zum Erfolg wird. Wer das Ensemble sehen will, muss sich jedoch beeilen. Karten sind nur noch für die Auftritte am Freitag. 24. März, um 19.30 Uhr und Sonntag, 2. April, um 18 Uhr zu haben. Der Vorverkauf findet am Sonntag, 19. März, von 10 bis 12 Uhr im Gasthaus Kupferdach oder telefonisch bei Hans Epple unter 07308/5522 statt. (AZ)