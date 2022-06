Neu-Ulm

vor 33 Min.

Ärztin aus Neu-Ulm in Kenia: Wenn ein Dollar über Leben oder Tod entscheidet

Lokal Als "schlimm schön" bezeichnet die Neu-Ulmer Ärztin Dr. Dagmar Dodier ihre Erfahrungen in einem Slum von Nairobi. Von einer Frau, die gerne hilft.

Von Stefan Kümmritz

Dagmar Dodier wirkt recht entspannt, als sie in einem Neu-Ulmer Café von einem 13-jährigen Mädchen erzählt, das sie in Matare, dem größten Slum der kenianischen Hauptstadt Nairobi behandelt hat, aber man spürt, wie ihr das Ereignis wie viele andere Erlebnisse, die sie während ihres sechswöchigen Arbeitsaufenthalts in diesem ostafrikanischen Land hatte, unter die Haut ging und noch geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .