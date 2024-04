Neu-Ulm

Ausstellung im Edwin-Scharff-Museum: Zwei Künstlerpaare und ihre bedeutenden Freunde

Plus Die neue Ausstellung im Edwin-Scharff-Museum widmet sich den Arbeiten zweier Künstlerehepaare, welche die Avantgarde entscheidend mitgeprägt haben. Auch die Werke sehr bedeutender Maler sind in der Schau zu sehen.

Von Dagmar Hub

Welch eine qualitätvolle Ausstellung! Unter dem Titel "Gemischtes Doppel - die Molls und die Purrmanns" zeigt das Edwin-Scharff-Museum Werke zweier Berliner Künstlerehepaare vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die das Entstehen der europäischen Avantgarde entscheidend mitgeprägt haben, sowie Werke aus dem Umfeld der eng befreundeten Paare, zu dem so große Namen wie Lovis Corinth, Max Liebermann und Henri Matisse gehörten.

Warum die Ausstellung im Scharff-Museum "Gemischtes Doppel" heißt

Das Leben der beiden Paare Margarete (geborene Haeffner) und Oskar Moll, die großbürgerlichem Milieu entstammten, und das von Mathilde Vollmoeller-Purrmann und Hans Purrmann - großbürgerlich sie, er in eine Malerfamilie hineingeboren - scheint wie ein Kinofilm über das beginnende 20. Jahrhundert: Vier Künstlerpersönlichkeiten, gut situiert, verkehren in namhaftesten Künstlerkreisen, können sich mit diesen durchaus messen und spielen sich gegenseitig die Bälle zu. Daher der an den Tennissport angelehnte Name der von Roman Zieglgänsberger kuratierten Ausstellung. Spannend sind nicht nur herausragende Exponate und ihre Hintergründe von den vier Künstlern selbst, sondern auch, dass die Ausstellung sie in Beziehung stellt zu Werken von Lovis Corinth und Henri Matisse. So macht sie Einflüsse, Entwicklungen und Zusammenhänge deutlich.

