Bänke als Begegnungsraum: Die Stadtschreiberin in Gespräch

Die Neu-Ulmer Stadtschreiberin Julia Kulewatz verbringt aktuell drei Monate in der Stadt. Bei öffentlichen Gesprächen auf verschiedenen Bänken lernt sie die hiesige Kulturszene kennen.

In der mehrteiligen Veranstaltungsserie „Verweile doch! Du bist so schön!“ begegnet Neu-Ulms zweite Stadtschreiberin Julia Kulewatz regionalen Kulturschaffenden. Ganz im Sinn einer zufälligen Begegnung entwickelt sich das Gespräch auf einer Bank fast wie ein Blind Date: Noch kennt man sich nicht, sucht nach Gemeinsamkeiten – und findet diese. Zum Auftakt der Reihe, die auf verschiedenen Bänken im Neu-Ulmer Stadtraum stattfindet, traf Julia Kulewatz auf den Neu-Ulmer Kulturschaffenden Tommi Brem. Brem ist ein Multitalent: Er ist Autor, Übersetzer, Kurator, Bühnenbildner und entwickelt Kommunikationskonzepte.

In der Region war er unter anderem bereits für das Stadthaus Ulm, den Kunstraum PUTTE und die Griesbadgalerie als Kurator tätig. Als Autor und Übersetzer machte er sich einen Namen durch das Sichtbarmachen künstlerischer Konzepte und Prozesse, die anderweitig keine Öffentlichkeit finden. So war die von ihm initiierte Ausstellung mitsamt Katalogprojekt zum amerikanischen Stop-Motion-Pionier Bruce Bickford im Stadthaus-Ulm ein richtiger Publikumsmagnet.

Jesus, der amerikanische Kafka und unendliche Neugier

Julia Kulewatz steuerte das Gespräch auf der „Herrmann-Hesse-Bank“ im Glacispark subtil, mit Humor, ließ dem Gegenüber Raum, seine Projekte und Gedanken vorzustellen. Brem wiederum fand sichtlich Vergnügen daran, gedanklich durch seine Kunstaktionen der letzten zwanzig Jahre zu wandern und die eine oder andere Anekdote zu erzählen. So etwa, dass erwähnter Bruce Bickford bei seinem Besuch in Ulm während der zahlreichen Interviews „ganz ohne hinzuschauen, wie nebenbei“ Knetfiguren herstellte. „Das machten seine Finger von allein, er musste nicht mal hinschauen“. Kulewatz ließ den Burlafinger auch sein eigenwilliges Kunstprojekt „Living with Jesus“ vorstellen.

Brem sammelte über Jahre hinweg Jesus-Darstellungen: „Ich habe mich immer gefragt, woher all diese Bilder kommen und wer die gekauft hat." An jedem Flohmarktstand habe er damals solche gerahmte Jesus-Darstellungen gefunden. Also ließ er sich eine Auswahl von etwa 40 dieser Fundstücke durch einen Kurator des Stuttgarter Kunstmuseums in seiner damaligen Einzimmer-Wohnung hängen. Und lud im Anschluss Menschen ein, mit ihm in diesem Raum über ihr Verhältnis zu Gott oder Religiosität zu sprechen. Immer wieder kamen die Stadtschreiberin und Brem im Gespräch auch auf ein gemeinsames literarisches Lieblingsfeld: die Texte des „amerikanischen Kafka“, Philip K. Dick. Mit Dick verbinde ihn, so Brem, dass er „die Realität wie einen Stein umdrehe, und jedes Mal kommt etwas anderes zum Vorschein“. Ob seine Aktivitäten eher aus seiner künstlerischen Ader käme – oder aus seiner Sammlertätigkeit, wollte Kulewatz wissen. Brem ließ das offen: Es sei wohl einfach große Neugier, die ihn lenke und das Gefühl, "dass etwas Gesehen und wertgeschätzt gehört".

Die Begegnungen auf Neu-Ulmer Bänken finden am 3. Juni ihre Fortsetzung. Dann wird Filmemacherin und „Studio Gläx“-Mitgründerin Anna Mönnich bei Julia Kulewatz Platz nehmen und sich auf das Wagnis einer Begegnung vor Publikum einlassen. Beginn der lockeren Gesprächsrunde ist um 17 Uhr auf der Bank beim Spielplatz Glacis West, nahe Römervilla. Die Gesprächspartner für die weiteren Termine sowie eine kommende „unsichtbare Bank“ werden von Julia Kulewatz kurzfristig ausgewählt; Infos gibt es auf der Seite www.wir-leben-neu.de.

Info: Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen im Edwin Scharff Museum (Petrusplatz 4, Neu-Ulm) statt.

Das Info-Telefon der Stadt Neu-Ulm informiert am Veranstaltungstag ab 15 Uhr unter Tel. (0731) 7050-2121, ob die Veranstaltung witterungsbedingt nach Innen verlegt wird.