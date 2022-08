Bayerische Brass Band Akademie in Neu-Ulm zu Gast – Sie können Karten gewinnen

Hochkarätige Unterstützung hat sich die Bayerische Brass Akademie für ihr Band Camp in Weißenhorn und das Abschlusskonzert geholt. Tom Hutchinson und Bert Appermont sind mit dabei.

Das Instrument, das beim Konzert der Bayerischen Brass Band Akademie (3BA) im Edwin-Scharff-Haus Neu-Ulm in den Mittelpunkt rückt, steht häufig im Schatten der Trompete. Dabei besticht das vom Erfinder des Saxophons, Adolphe Sax, entwickelte Kornett durch seinen weichen, aber gleichzeitig brillanten Klang und seine hohe Flexibilität. In der Brass Band ist es wegen seiner Vielseitigkeit in großer Zahl vertreten – zehn Kornettisten und Kornettistinnen gehören zur Standardbesetzung dieser britischen Blasorchesterformation.

Ein Europameister auf der Bühne des Edwin-Scharff-Hauses

Aus Großbritannien kommt auch der Solist des Abends, der Ausnahmemusiker Tom Hutchinson. Mit der Cory Band gewann er die diesjährige Europameisterschaft der Brass Bands und kehrte erst vor wenigen Tagen von einer großen Südkorea-Tour zurück. Hutchinson ist nicht nur ein gefragter Solist und Bandmusiker, sondern auch Professor am Royal College of Music and Drama im walisischen Cardiff. Gemeinsam mit der 3BA Concert Band, dem Aushängeschild der Bayerischen Brass Band Akademie und vielfachen deutschen Meister, wird er den Facettenreichtum seines Spiels unter Beweis stellen.

Hutchinson ist in den Tagen vor dem Konzert zudem als Dozent im Einsatz – denn dieses bildet den Abschluss des Brass Band Camps der 3BA. Dort kommen neben den Stammspielerinnen und -spielern auch interessierte Musikerinnen und Musiker aus ganz Bayern zusammen, darunter mehrere Bundespreisträger des Wettbewerbs "Jugend Musiziert". Das Brass Band Camp der 3BA findet an den vier Tagen vor dem Konzert in Weißenhorn statt.

Prominent besetzt ist auch das Dirigentenpult: Der belgische Komponist Bert Appermont, der vor allem durch seine zahlreichen Werke für Blasorchester bekannt geworden ist, wechselt sich mit dem Schweizer Dirigenten und musikalischen Leiter der 3BA, Corsin Tuor, sowie dem jungen Augsburger David Schöpf ab.

Das Abschlusskonzert des Brass Band Camps findet am Sonntag, 28. August, um 17 Uhr im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm statt. Karten zu 15 Euro (10 Euro ermäßigt) sind an der Abendkasse erhältlich und können vorab per E-Mail unter info@3ba-brass.de reserviert werden.

Hier gibt es Tickets für das Konzert der Bayerischen Brass Band Akademie zu gewinnen

Unsere Leser haben in einer Verlosung zudem die Chance auf zwei Freikarten. Zu gewinnen gibt es insgesamt 5 mal 2 Tickets. Wer teilnehmen möchte schickt einfach eine Mail an gewinnspiel@nuz.de. Nach der Auslosung werden die Gewinner per Mail benachrichtig und können sich ihre Karten dann an der Abendkasse abholen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter 0821/777-2355. (AZ)