Besondere Therapie: Kunst soll Kindern helfen, die Opfer von Gewalt wurden

Plus Der Kinderschutzbund kümmert sich um Buben und Mädchen, die Gewalt erfahren haben. Im Edwin-Scharff-Museum Neu-Ulm können sie jetzt an einer Therapie teilnehmen.

Die Kooperation zwischen dem Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum und dem Deutschen Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm existiert bereits seit Oktober vergangenen Jahres, aber erst jetzt, nachdem einige Erfahrungen gesammelt wurden, wird sie öffentlich gemacht. Das Edwin-Scharff-Museum ist zur Hälfte ein Kindermuseum, also ein geeigneter Ort, um Kindern, die "weniger Glück mit ihren Lebensumständen haben", wie es die Organisatorinnen um Museumsleiterin Helga Gutbrod vorsichtig ausdrücken, mit Kunsttherapie zu helfen.