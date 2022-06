Die Fans im Wiley tragen Wincent Weiss auf Händen

Lokal Wincent Weiss gibt sich beim Open-Air im Wiley ganz nahbar – und er hat nicht nur seine eigenen größten Hits dabei. Das Publikum liebt ihn dafür.

Es gibt sie immer noch – oder auch wieder, diese Schwiegersohntypen, bei denen jede Mutter heranwachsender junger Damen in Euphorie verfällt. Höflich, verantwortungsvoll, dazu noch gut aussehend, gerade prädestiniert als Partner für den eigenen weiblichen Nachwuchs. Trotz aller Klischeevorstellungen, Wincent Weiss, der Popstar bei deutschsprachigen Liedern der Generation U18 besticht nicht zuletzt durch seine Authentizität.