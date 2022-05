Neu-Ulm

31.05.2022

Edwin Scharff Museum: Theaterworkshop in den Ferien

Applaus ist vorprogrammiert: mit Hanna Pelikan und Saskia Hinz vom Theater Luftschloss. In den Pfingstferien bieten sie in Kooperation mit dem Edwin Scharff Museum einen Theater-Workshop an.

Auch in den kommenden Pfingstferien bietet das Neu-Ulmer Kinder- und Kunstmuseum ein Ferienprogramm an. Was alles geboten ist.