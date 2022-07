Finnischer Tango: Sehnsüchtiger Traum statt feuriger Leidenschaft

Lokal Viele wissen es gar nicht, doch der Tango spielt in der finnischen Kultur eine große Rolle. Die Band Uusikuu macht den Auftakt bei Kultur im Museumshof.

Denkt man Musik "Made in Finnland", denkt man vielleicht an die martialische Rockgruppe Lordy, die einst den ESC gewann oder die trinkfesten Humppa Musiker von Eläkeläiset, die mit schrägen Coverversionen musikalische Feingeister erschaudern lassen. Doch ausgerechnet den temperamentvollen Tango würde man kaum im hohen Norden vermuten. Uusikuu heißt das finnisch-schwäbische Quartett, das diesem Klischee ein Ende setzt.