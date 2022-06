Freie Wähler in Neu-Ulm werden oft überstimmt

Lokal Die FWG hat einiges an der Neu-Ulmer Stadtpolitik anzumerken und beklagt, dass Stadtratsbeschlüsse nicht umgesetzt würden.

In lockerer Atmosphäre veranstaltete die Freie Wählergemeinschaft Neu-Ulm im Café d'Art ihre Jahreshauptversammlung und wählte dabei Stadtratsmitglied Roland Prießnitz zum stellvertretenden Vorsitzenden, nachdem Gerhard Wieser sich nur noch als Beisitzer zur Verfügung stellte. Sonst gab es bei den Vorstandswahlen keine Veränderung: Andreas Schuler führt den Verein weiter an, Fritz Wittlinger sorgt sich nach wie vor um die Kasse und Christina Richtmann ist die alte und neue Schriftführerin, wobei sie anmerkte, dass sie dieses Amt nach der nun laufenden Wahlperiode zur Verfügung stellen werde. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.