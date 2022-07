Kriselndes Unternehmen Evobus in Neu-Ulm erhält wichtigen Großauftrag

Langsam zieht offenbar die Nachfrage nach Reisebussen wieder an. Ein Großauftrag aus Unterfranken ist der erste in diesem Umfang seit Monaten. Und fällt mitten in die Krise.

Die Firma Scherer Reisen Omnibus verstärkt ihre Setra Flotte mit 25 neuen Fahrzeugen. Nach dem Gewinn dreier Linienbündel im Landkreis Birkenfeld übernahm das rheinland-pfälzische Familienunternehmen in Neu-Ulm 20 Low Entry Überlandlinienbusse des Typs S 415 LE business. Die überwiegend auf der Schnellbuslinie „Wittlich-Idar Oberstein“ sowie im Schulbusverkehr eingesetzten Fahrzeuge der Setra MultiClass haben 47 Plätze an Bord – und damit deutlich mehr als die vom Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN) geforderten 30 Sitze.

Scherer Reisen Omnibus aus Rheinland-Pfalz hat schon 100 Setra in den Garagen

Zusätzlich zu den Überlandlinienbussen hat der 1973 gegründete Betrieb fünf neue Setra Doppelstockbusse in den Fuhrpark aufgenommen. Die Reisebusse, die via GPS-Technik aktuelle Fahr- und Standortdaten in Echtzeit an die Leitstelle und RNN liefern, werden auf der Schnellbuslinie „Idar-Oberstein – Trier“ eingesetzt. Scherer Reisen wird in der zweiten Generation von der Familie geführt und hat über 100 Fahrzeuge der Marke Setra im Einsatz. Neben dem Linienbetrieb bietet das Unternehmen aus Gemünden Reisen durch ganz Europa an.

Die bislang letzte Meldung eines Großauftrags stammte aus dem Januar: Im Winter wurde der Verkauf von 50 Bussen aus Neu-Ulmer Fertigung für drei Unternehmen gemeldet.

In Neu-Ulm bei Evobus droht Stellenabbau

Gute Nachrichten braucht die 3600 Menschen umfassende Belegschaft in diesen Zeiten dringender denn je: Ein Paukenschlag war es , was Daimler im Juni verkündete. Die jährlichen Kosten müssten bis 2030 um 100 Millionen Euro aus dem Produktionsverbund in Deutschland reduziert werden, hieß es. In Neu-Ulm sollen 600 Jobs betroffen sein, in Mannheim sogar 1000. Die Betriebsratschefin Andrea Reith kritisierte die Unternehmensführung dafür scharf. (AZ/heo)