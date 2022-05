Magirus-Museum mit historischen Feuerwehrautos eröffnet wieder: Das ist neu

Die Neu-Ulmer Schau mit den historischen Fahrzeugen öffnet am Sonntag wieder die Tore und hat einiges Neues zu bieten.

Nach den Zeiten der pandemiebedingten Schließung öffnet das Neu-Ulmer Magirus Iveco Museum wieder am Sonntag, 8. Mai. Von 10 bis 17 Uhr ist die Sammlung historischer Fahrzeuge, Bauteile und Accessoires in den beiden Hallen in der Dieselstraße 3 in Neu-Ulm zu sehen. In der Zeit des Lockdowns hat sich viel getan, erzählt "Mister Magirus" Peter Burkhart, der Vorsitzende des hinter dem Museum stehenden Vereins.

Geschichte der Firma Magirus im Nationalsozialismus

Burkhart hat beispielsweise Recherchen zu Magirus im Zweiten Weltkrieg – zum kriegswichtigen Betrieb und zum Einsatz von Zwangsarbeitern - angestellt, sodass man sich im Museum jetzt auch über die Geschichte der Firma im Nationalsozialismus, über den Bau von Einheits-Lkw und von Fahrzeugen des Typs "Maulwurf" (ein Lkw mit Kettenlaufwerk zum Einsatz bei Extremwetter) informieren kann.

Mancher Ankauf macht die Dioramen des Museums jetzt noch reizvoller: Straßenlaternen erhellen die Szenerien. Beleuchtet ist jetzt auch der Nachbau vom "Commando der Feuerwehr in Ulm", schließlich hat das 1865 gegründete Unternehmen Magirus seinen Ursprung in der Herstellung von Brandschutztechnik, und der Preis für besondere Leistungen im Feuerwehr-Bereich ist nach dem Firmengründer Conrad Dietrich Magirus benannt. Ein historischer Gold-Ochsen-Lkw im Museum ist reich bestückt, und neue Exponate kamen in den vergangenen beiden Jahren hinzu: Ein 5,50 Meter langes Fahrgestell aus dem Jahr 1920 wurde angekauft, das am Sonntag als Rahmen dienen wird, um alte Magirus-Filme anschauen zu können, und eine Magirus-Messwerkstatt wurde aufgebaut "wie früher", sagt Burkhart.

Mit den dort gezeigten Geräten wurden in der Versuchs- und Entwicklungsabteilung einst Fahrzeuge geprüft und durchgemessen. Zu den Neuheiten gehören auch Zeichnungen, die einst im Neu-Ulm ansässigen Designzentrum der Firma angefertigt worden sind. 500 davon habe man retten können, sie zeigen unter anderem Fahrzeuge und Einsatzmöglichkeiten. Unter den Darstellungen finden sich auch solche aus Peru, die aus dem Besitz des früheren Kundendienst-Inspektors für Süd- und Nordamerika und Kanada stammen.

Die zukünftigen Öffnungszeiten werden von nächster Woche an auf der Homepage des Museums veröffentlicht. Am Sonntag gibt es für alle Mütter unter den Besucherinnen ein Blumengeschenk (solange der Vorrat reicht), verspricht Burkhart. Essen und Getränke werden – beginnend mit einem Weißwurstfrühstück – angeboten. Der Verein bittet darum, in den Innenräumen FFP2-Masken aufzusetzen.