Neu-Ulm beteiligt sich wieder an der Aktion Stadtradeln

Fahrradfahren und dabei etwas für die Umwelt tun: Darum geht es bei der Aktion Stadtradeln. Anmeldungen in Neu-Ulm sind jetzt möglich.

Die Stadt Neu-Ulm beteiligt sich von Samstag, 11. Juni, bis Freitag, 1. Juli, an der Aktion Stadtradeln. Mitmachen können alle, die gerne mit dem Rad unterwegs sind und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun möchten. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme: Die Radlerinnen und Radler müssen in der Stadt Neu-Ulm wohnen, arbeiten, einem Verein angehören, hier zur Schule gehen oder an der Hochschule studieren.

Das sind die Voraussetzungen für die Teilnahme beim Stadtradeln

Mitmachen können Einzelpersonen oder Gruppen. Egal, ob privat, aus Vereinen, Organisationen oder Unternehmen. Die einzige Maßgabe: Es müssen Teams mit mindestens zwei Teilnehmern gebildet werden. Einzelpersonen haben die Möglichkeit, einem bereits bestehenden Team beizutreten, mit anderen Einzelpersonen ein Team zu gründen oder aber im offenen Team der Stadt Neu-Ulm teilzunehmen.

Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die klimafreundlich zurückgelegten Kilometer in einen Online-Radlkalender ein oder tracken diese direkt beim Radeln über die App. Die gefahrenen Kilometer können auch telefonisch oder per Mail an die Stadtverwaltung Neu-Ulm gemeldet werden (Telefon: 0731/7050 1030 oder per E-Mail an y.schefler@neu-ulm.de). Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger tritt als Captain des Teams „Neu-Ulm – Verwaltung und Stadtrat“ in die Pedale und hofft auf eine rege Beteiligung. Im Jahr 2021 machten 877 Radlerinnen und Radler mit und erreichten 194.901 Kilometer.

Die fleißigsten Radlerinnen und Radler werden ausgezeichnet

Die Radlerinnen und Radler können in Neu-Ulm, aber auch außerhalb der Stadtgrenzen radeln. Wichtig ist nur, dass die Beteiligten nicht gleichzeitig an einem anderen Radwettbewerb teilnehmen. Am Ende prämiert das Klima-Bündnis in fünf Größenklassen die Fahrradaktivsten Kommunalparlamente und die Kommunen mit den meisten Fahrradkilometern. Die Stadt Neu-Ulm zeichnet darüber hinaus auch noch die fleißigsten Radlerinnen und Radler, das größte Team, das aktivste Team und das kleinste Team mit den meisten Kilometern im Durchschnitt aus.

Weitere Informationen gibt es unter www.stadtradeln.de/neu-ulm. Dort können sich interessierte Teams und Einzelpersonen ebenso anmelden wie über die kostenlose Stadtradeln-App. Personen ohne Internetzugang können sich telefonisch bei der Stadtverwaltung anmelden: 0731/7050-1030. (AZ)