Das ganze Dorf hat seine helle Freude: So war das Bezirksmusikfest in Reutti

Lokal Sämtliche Vereine feiern mit der Schützenkapelle beim Bezirksmusikfest im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti. Im Festzelt und beim Umzug geht es rund.

Seit vier Jahren hatten die Verantwortlichen der Schützenkapelle Reutti und ihre Freunde von den weiteren Vereinen des Neu-Ulmer Stadtteils auf das Bezirksmusikfest zum 40-jährigen Bestehen der Schützenkapelle Reutti hingearbeitet. Nun, nach zwei Jahren Verzögerung, spürte man allenthalben die große Freude, dass es schließlich doch stattfinden konnte.