So sehen die neuen Setra-Reisebusse "Made in Neu-Ulm" aus

Erstmals präsentiert Daimler Truck die neue Generation an Reisebussen ganz ohne Tarnung. Und mit digitaler Technik, die erstmals in Reisebussen eingebaut werde.

Als Familiengesicht bezeichnet Daimler Truck die neue Front, die bis kürzlich noch getarnt wurde. Dahinter stecke faszinierende Technik.

Die neue Setra ComfortClass und TopClass erhalten damit ein deutlich höherwertiges Erscheinungsbild. "Der Premium-Anspruch von Setra wird noch deutlicher herausgestellt", sagt Daimler-Buses-Chefdesigner Stefan S. Handt.

Bei Evobus in Neu-Ulm droht dennoch der Verlust von 600 Stellen

Die Erwartungen im Werk Neu-Ulm an die neue Generation dürfte immens sein. Schließlich droht hier der Abbau von bis zu 600 Stellen. Nur durch einen großen Erfolg der neuen Busse dürfte sich an der Entscheidung, bis 2030 100 Millionen Euro einzusparen, überhaupt noch etwas ändern lassen.

Im Rahmen einer ebenso behutsamen wie konsequenten Weiterentwicklung setzt das neue Familiengesicht in Optik und Technik neue Akzente und schärfe das Profil der Traditionsmarke weiter. Handt nennt ein Beispiel: "In der Frontpartie ist jetzt deutlich sichtbar die Markenplakette eingelassen." Eines der technischen Highlights: "In der Front gibt es ein neues Voll-LED-Beleuchtungselement, einen Lichtleiter in der Kombination aus Blinker, Tagfahrlicht und Positionslicht. Schon aus der Entfernung wird ein Setra jetzt als Setra erkannt werden." Das gelte auch für die Flanke der Reisebusse mit einem neuen dreidimensionalen Charakterelement.

Neue Assistenzsysteme in den neuen Bussen

Unter der Karosserie kündigen sich ebenfalls umfangreiche Weiterentwicklungen an. Der Fahrgastraum wird unter anderem mit neuen Trennwänden und Service-Sets sowie einem neuen Multimediasystem aufgewertet. Vor allem halten auf der Basis einer neuen Elektrik-/Elektronikstruktur neue Assistenzsysteme Einzug, die erstmals in einem europäischen Reisebus zur Verfügung stehen.

Mit ihnen werden Setra Reisebusse laut einer Pressemitteilung nochmals sicherer, komfortabler, bedienungsfreundlicher und – wichtig in Zeiten hoher Kraftstoffpreise – abermals spürbar sparsamer und umweltschonender. Zwei Beispiele: Setra ComfortClass und TopClass erhalten als erste Reisebusse in Europa den neuen Active Drive Assist 2 (ADA 2), eine Kombination von mehreren Assistenzsystemen, die den Fahrer beim Abstand- und Spurhalten aktiv unterstützt, und den Notbremsassistenten Active Brake Assist 5 (ABA 5) – er kann auch auf sich bewegende und stehen bleibende Fußgänger bremsen. ABA 5 und ADA 2 sind zwei von gleich mehreren technischen Höhepunkten der neuen Reisebusse, die Fahrer entlasten und für mehr Sicherheit sorgen.

Die Front war hier noch geheim: Setra stellte die beiden neuen Topmodelle "Made in Neu-Ulm" nun aber ungetarnt vor. Foto: Daimler Truck

Die nächste Generation der Setra Reisebusse erlebt während der Pressetage der "IAA Transportation" in Hannover (18.-20. September) ihre Weltpremiere für Journalisten. Für Kunden sind ComfortClass und TopClass bei der Premierenveranstaltung vom 23.-25. September 2022 in Neu-Ulm zu sehen, anschließend bei zahlreichen europäischen Messen in Spanien, Italien, Schweden, Tschechien und Frankreich sowie bei weiteren Roadshows. (AZ/heo)