Theater Neu-Ulm zeigt einen Zickenkrieg im Zentrum der Macht

Lokal Das Sommerkomödien-Gastspiel des Neu-Ulmer Theaters zeigt mit "Die Vorzimmerdamen", welche Vorteile das Homeoffice in Zeiten der Korruption hat.

Homeoffice kann eine feine Sache sein – gerade dann, wenn man den Ordner mit dem Beweismaterial für die korrupten Geschäfte der Firma, für die man arbeitet, sowie Belege für schwarze Konten entdeckt hat. Da nimmt man doch gerne Arbeit mit nach Hause. Mitten ins Zentrum der Macht, ins Vorzimmer der Chefs, führt Marina Welschs und Silke Nathos Komödie "Die Vorzimmerdamen", die das Theater Neu-Ulm als Sommerkomödien-Gastspiel bei Blumen Weimar in der Breitenhofstraße zeigt.