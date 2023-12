Blick zurück: 25 Jahre Erlebnisbad im Donaubad Ulm/Neu-Ulm

Vor einem Vierteljahrhundert wurde im altehrwürdigen Donaubad unter dem Namen Atlantis das erste Erlebnisbad eröffnet. Der Namen änderte sich öfter, der Zuspruch blieb.

Vier neue Rutschen, ein Erlebnisbad mit Saunawelt, dazu ein Wohnmobilplatz mit mehr als 200 Prozent Auslastung, eine Eis- und Inlinesportanlage im Ganzjahresbetrieb – das Donaubad hat in den vergangenen Jahren unter der von beiden Städten geführten Firma Donaubad Ulm/Neu-Ulm einen kräftigen Schub erhalten. Ein Blick auf das vergangene Vierteljahrhundert, in dem pro Jahr an die 21.860 Portionen Pommes verzehrt wurden.

„Unsere DNA ist und bleibt dabei der Dreiklang Schulsport, Vereinssport, Familienbad“, so Geschäftsführer Jochen Weis. “Es ist die größte Freizeiteinrichtung der Region und diese wird für unsere Bevölkerung mit vollem Einsatz betrieben“, ergänzt Geschäftsführerin Sabine Gauß. Seit Eröffnung vor 25 Jahren sind allein ins Erlebnisbad bislang rund 10,5 Millionen Besucher gekommen.

Fragen und Antworten rund um das Donaubad Ulm/Neu-Ulm 1 / 6 Zurück Vorwärts Seit wann gibt es die Thermalquelle und wie viele Liter Wasser sprudeln aus der Thermalquelle?I m Jahre 1998 wurde die Bohrung vorgenommen, und aktuell wird das Thermalwasser für das Thermal-Innen– wie Außen-Becken sowie seit November 2023 für das Außenbecken im Saunabereich genutzt.

Wie tief liegt die Thermalquelle und wo befindet sich diese? Die Quelle ist in einer Tiefe von 1.036 m. Das Wasser befindet sich dort (in der geologischen Schicht des Muschelkalks) bereits seit mindestens 100.000 Jahren. Der Thermalbrunnen liegt direkt auf der Donaubad-Anlage (auf einem Teil des Parkplatzes).

Wie wird das viele Wasser täglich so sauber gehalten?Für jedes Becken gibt es je einen eigenen Wasserkreislauf im Technikbereich. Von der Überlaufrinne eines Beckens geht das Wasser in den Schwallwasserbehälter (Auffangbecken im Keller), von dort über die Umwälzpumpe und die Filter wieder über Einlaufdüsen zurück in die Becken. Die Filter reinigen das Wasser permanent 24h täglich.

Wie ist die richtige Berufsbezeichnung für „Bademeister“?Die heutige Berufsbezeichnung ist Fachangestellter für Bäderbetriebe (FAB). Um diesen Beruf zu erlernen, muss eine 3-jährige Ausbildung absolviert werden. Das Donaubad ist Ausbildungsbetrieb und hat aktuell 4 FAB-Azubis.

Wie entsteht neues Eis, wenn die Eismaschine über die Eisfläche fährt? Wenn die Eismaschine über die Eisfläche fährt, wird über ein Edelstahl-Messer am Hinterteil der Maschine eine hautdünne Schicht vom Eis abgetragen, damit die Fläche wieder gerade wird. Zudem wird noch neben dem Messerschnitt frisches, lauwarmes Wasser aufgetragen, das sich aufgrund der Wärme schneller mit dem Eis verbindet. Die Kälteanlage kühlt das warme Wasser dann schnell herunter und es entsteht eine frische Eisfläche.

Wie tief ist das Becken unter dem 10-Meter-Sprungturm des Freibads? Das Becken ist aufgrund der Fallhöhe vom 10 Meter Turm 4,75 Meter. (AZ)

Jeder Einwohner der Zweilandstadt (rd. 190.000) besuchte statistisch gesehen 55mal das Erlebnisbad – also über zweimal im Jahr.Rückblende zum Start des Erlebnisbads. Mit vielen Vorschlusslorbeeren ging das Erlebnisbad mit dem Namen Atlantis am 10. Dezember 1998 in Betrieb. Der mit großem Idealismus an den Start gehende Initiator des Projekts und Geschäftsführer Wolfgang Stichler drückte am 10. Dezember 1998 zusammen mit Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Beate Merk und Ulms OB Ivo Gönner den Startknopf für die Wellenanlage im großen Becken.

Der Startschuss für das Erlebnisbad im Dezember 1998. Initiator und Geschäftsführer Wolfgang Stichler, die damalige Neu-Ulmer OB Dr. Beate Merk und Ulms Ex-Ob Ivo Gönner. Foto: Sammlung Donaubad

Seitdem gibt es neben den nur 100 Metern entfernten Donauwellen auch hohe Wellen für die Badegäste im Erlebnisbad. Ein Bad mit damals rund 300 Meter langen Rutschen, Internet-Café, mit einem prächtigen Saunabereich, mit eigenem Fitness-Studio sowie einer eigenen Eisdiele, das gab es so davor bislang noch nicht – das hatte schon den Anspruch auf etwas Unverwechselbares für die Region und den ganzen Umkreis, für etwas Großes.

Die Anfänge des Erlebnisses im Donaubad als Atlantis

Fast genau zehn Jahre zuvor gab es im Ulmer Gemeinderat und im Neu-Ulmer Stadtrat erste Vorschläge, neben dem Gelände des alten Donaubads, das zurückgebaut werden sollte, ein neues, modernes Freizeitbad zu bauen. Wie damaligen Zeitungsberichten zu entnehmen ist, sollte es etwas größer ausfallen als die Einrichtungen in Blaustein und Illertissen – und natürlich ein Meilenstein für die Freizeitgestaltung der Bevölkerung beider Städte bilden und zu einem Schub bei den Tagestouristen führen. Beides erfüllte sich

Lesen Sie dazu auch

14 Bilder Das sind die neuen Rutschen im Donaubad Foto: Alexander Kaya

Das Erlebnisbad, täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet, sprengte alle Besucherrekorde – über 600.000 Badegäste strömten in den ersten Jahren ins Bad. Zusätzlich Attraktionen wie etwa Konzerte mit DJ Ötzi und der Band Bro`Sis bildeten die Glanzlichter, ebenso wie zahlreiche Pool-Parties oder ein 24-Stunden-Rutschen-Weltrekord.

Hochwasser zerstörte 1999 das Donaubad

Das Pfingsthochwasser 1999 überflutet das Erlebnisbad vollkommen und führt zu großen Schäden. „Der Teamspirit unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war enorm“, sagt Diana Reichle, Mitarbeiterin der ersten Stunde, „wir waren fast rund um die Uhr im Bad und haben gesäubert und geschafft, was das Zeug hält. Dazu gehörte auch, dass wir zum Beispiel im Sicherungskasten die Sicherungen ausgebaut, mit nach Hause genommen und im Backofen getrocknet haben – heute alles eher unvorstellbar.

“Das Büro des Donaubads musste während der Sanierungsarbeiten zwangsweise ausgelagert werden und befand sich über einige Wochen hinweg in einer Privatwohnung – man musste flexibel und innovativ sein, schließlich musste das Bad so schnell wie möglich wie öffnen – es ging neben allem Freizeitspaß auch um Arbeitsplätze.

Das Pfingsthochwasser 1999 Foto: Sammlung Donaubad

Sechs Jahre später – im August 2005 – wird die Region erneut von einem Hochwasser heimgesucht. In der Doppelstadt sind die Schäden bei weitem nicht so gravierend wie 1999, doch im Erlebnisbad säuft die Technik erneut ab und muss aufwendig saniert werden. Ohne Hochwasserschutz wäre die Renovierung und der Weiterbetrieb des Erlebnisbades unverantwortlich gewesen. Deshalb wird das Donaubad-Gelände in den weitreichenden Hochwasserschutz der Stadt Neu-Ulm mit eingebunden –im wahrsten Sinne des Wortes, denn jetzt umgibt die Anlage eine rund 900 Meter lange Hochwasserschutzmauer.

Über zehn Millionen Gäste besuchten das Donaubad

„Wenn man bedenkt, dass die Anlage zweimal wegen Hochwasser (1999 und 2005) längere Zeit geschlossen war, nach der Atlantis-Insolvenz (2007) für 15 Monate saniert wurde, und auch durch Corona- und die Energiekrise Teilschließungen gemacht werden mussten, können sich die Besucherzahlen mehr als sehen lassen“, sagt Donaubad-Geschäftsführer Jochen Weis.

Laut Berechnung der Donaubad GmbH haben in den vergangenen 25 Jahren insgesamt 10,46 Millionen Gäste das Drehkreuz passiert, und zwar das Erlebnisbad inklusive Sauna. In dieser Zahl sind die Besucher von Freibad und Eissportanlage nicht enthalten.

Das Erlebnisbad im Donaubad feiert sein 25-jähriges Bestehen. Foto: Sammlung Donaubad

Die Findigkeit der Atlantis-Mitarbeitenden kannte in den Anfangsjahren kaum Grenzen: „Zu Beginn waren wir fast alle Mädchen für alles. Ich hab` dabei auch das Fliesenlegen gelernt, wenn es Ausbesserungen zu machen gab – oder in der Küche und an der Essensausgabe wurden wir oftmals als Aushilfen eingesetzt“, erzählt Özlem Can.

Sie hatte im September 1998 im Atlantis eine kaufmännische Ausbildung begonnen, ist dem Unternehmen immer treu geblieben und ist nun Leiterin der Finanzbuchhaltung. Diana Reichle hat sogar noch zwei Monate früher, im Juli 1998, angefangen im Atlantis zu arbeiten. Als frischgebackene Schwimmmeisterin wechselte sie damals vom Bad Blau auf die Atlantis-Baustelle. Zusammen mit Peter Tittel, der ebenfalls seit 25 Jahren für das Erlebnisbad arbeitet, ist sie für den Badebetrieb verantwortlich, außerdem leitet sie inzwischen die Donaubad eigene Schwimmschule.

Erwin Persin ist seit 1. Dezember 1998 im Erlebnisbad beschäftigt. Er war jahrelang Saunameister und hat bis zu zehn Sauna-Aufgüsse am Tag gemacht – eine gehörige körperliche Anstrengung! Zum Vergleich: ein Saunagast macht normalerweise bei einem Saunabesuch drei Saunadurchgänge. Seit einigen Jahren arbeitet der nun 55-Jährige als Techniker. Martina Thiemann ist seit 1. Dezember 1998 im Donaubad beschäftigt und war seit Anbeginn an einem der Hotspots eingesetzt, nämlich an der Kasse. Gleiches gilt für Michaela Schallmaier. „Zu Beginn vor 25 Jahren sind die Leute in Schlangen bis weit in den Parkplatz hinein gestanden“, erzählt Martina Thiemann.

Mitarbeiter der ersten Stunde, v.li.n.re.: Jochen Weis, Özlem Can, Martina Tiemann, Erwin Persin, Tanja Grieger, davor: Diana Reichle; es fehlen Michaela Schallmaier und Peter Tittel. Foto: Sammlung Donaubad

Das Warten hätten die Gäste mit viel Geduld ertragen. Heutzutage seien die Gäste oft weniger geduldig, außerdem passiere es, dass Wünsche geäußert werden, die es vor 25 Jahren nicht gegeben hätte. „Bald machen wir das Freibad noch im Winter und das Erlebnisbad nur noch immer Sommer auf“, berichtet sie lachend.Und dann gibt es auch diejenigen, die vor 25 Jahren im Donaubad angefangen haben, längere Zeit weg waren und gerne wieder zurückgekommen sind.

Dazu gehört zum Beispiel Tanja Grieger, damals kaufmännische Auszubildende und heute in der Personalabteilung, die nach einigen Jahren im damaligen Atlantis für 19 Jahre in der Industrie beschäftigt war und nun wieder zurückkam. „Die Freizeitbranche bringt immer etwas Schwung in den Arbeitsalltag, egal ob man oben im Büro arbeitet oder direkt im Bad. Man bekommt ja jeden Trubel mit, und fast kein Tag ist wie der andere.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Die neuen Rutschen im Donaubad Neu-Ulm im Test Video: Alexander Kaya

Auch der Co-Geschäftsführer Jochen Weis ist ein Mann der ersten Stunde im Donaubad. Er hat es im Bad vom Praktikanten bis zum Geschäftsführer gebracht – eigentlich auch eine unvorstellbare Karriere. „Da muss ich heute schon selber mal schmunzeln. Mein Start war am 8. Dezember 1998, also zwei Tage vor der eigentlichen Eröffnung. Bereits drei Monate später wurde ich zur Assistenz der Geschäftsleitung befördert, das war für mich frisch von der Uni gar nicht so verkehrt“, sagt Jochen Weis. Zwischendrin war er zweimal einige Jahr weg aus Ulm und arbeitete in anderen Erlebnisbädern in Deutschland, doch zur Neugründung unter den Städten 2016 kam er wieder zurück an Bord.

Erst Atlantis, dann Wonnemar

Die Eigentümer-Geschichte: Nach erfolgreichen aber immer auch turbulenten Jahren gerät das Bad ab der 2000er Jahre ins Schlingern und muss 2007 Insolvenz anmelden – die Atlantis Erlebnisbad GmbH mit Geschäftsführer Wolfang Stichler gehörte der Vergangenheit an. Übergangsweise wurde die Freizeiteinrichtung von der FZG, einer kommunalen GmbH, geführt und saniert.

2010 übernahm mit der InterSPA-Unternehmensgruppe ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen den Betrieb und führte das Erlebnisbad unter dem Namen Wonnemar. Eine Rendite ist aufgrund der hohen Betriebs- und Sanierungskosten nicht zu erreichen – ganz im Gegenteil. Aufgrund des enormen Sparzwangs leidet die Einrichtung, die Besuchszahlen sind rückläufig und zahlreiche Beschäftigte verlassen das Wonnemar.

InterSPA kündigt den Vertrag und steigt aus dem Betrieb der Freizeitanlage aus. Daraufhin entscheiden die Städte, die Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH zu gründen und diese mit dem Betrieb der gesamten Freizeitanlage zu beauftragen. Somit geht Ende Dezember 2016 das Bad wieder in kommunale Hand über.

Unter dem Namen Donaubad kommt das Erlebnisbad mit Eislaufanlage und Freibad wieder in ruhiges Fahrwasser. Das 60-jährige Bestehen des Donaufreibads im Mai 2019 stellte einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der großen Freizeiteinrichtung dar. Das Erlebnisbad ergänzt nun seit 25 Jahren das Badeangebot und schreibt die lange Bädertradition in Ulm und Neu-Ulm fort.

Ein Blick nach vorne

Viele Neuerungen wurden in den vergangenen Jahren umgesetzt werden. Augenscheinlich ist die Eröffnung der neuen Rutschenanlage im November diesen Jahres. Im Saunabereich wurde erst vor kurzem die Sauna-Lounge in Betrieb genommen, außerdem wird seit neuestem das Sauna-Außenbecken mit Thermalwasser versorgt. Das gesamte Gastronomie-Konzept wurde weiterentwickelt und auf die Kundenwünsche ausgerichtet. Eher im Hintergrund wurde ein Donaubad-eigenes Energiekonzept eingeführt, das konsequent weiterentwickelt wird und zu einer CO2-freien Energieversorgung führen soll. Das Erlebnisbad präsentiert sich topfit für die kommenden Jahre. (AZ)