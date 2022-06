Umfrage in Neu-Ulm: Wie halten Sie es mit dem Handschlag?

Lokal Die Beliebtheit des Händeschüttelns hat in der Corona-Pandemie nachgelassen. Wie halten Sie es damit? Wir haben uns in Neu-Ulm umgehört.

Es gibt nicht nur den Tag der Frauenrechte, des Umweltschutz oder der Menschenrechte. Mit dem "Tag des Handtuchs" und anderen finden sich auch jede Menge kuriose Anlässe im Kalender. In der kommenden Woche dürfen wir den "Tag des Händeschüttelns" begehen. Doch der traditionelle Handschlag hat besonders seit der Coronapandemie an Beliebtheit verloren. Geben Sie noch oder wieder die Hand?