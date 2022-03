Aus und vorbei: Kulturinitiative "Brett im Schtoi" löst sich auf

Plus Die Mitglieder der Initiative aus Pfaffenhofen ziehen einen Schlussstrich. Was die Gründe für den Schritt sind und welche Hoffnungen es für eine mögliche Zukunft gibt.

Die Ungewissheit um die beliebte Kulturinitiative „'s Brett im Schtoi“ hat ein Ende. Ein Ende, das die Macher des 2020 mit der „Silberdistel“ der Augsburger Allgemeinen ausgezeichneten Vereins, Norbert Riggenmann, Nikolaus Maucher und den Vereinsvorsitzenden Gisbert Eppelt, gleichzeitig traurig macht und ein bisschen auch entlastet: Der große Schnitt ist beschlossen. Die Kulturinitiative löst sich auf – wobei Riggenmann die Hoffnung hat, dass es sie unter neuen Machern vielleicht in einigen Jahren wieder geben wird.