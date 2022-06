Bühne "Brett im Schtoi" verabschiedet sich mit einem letzten Dankeschön

Plus Nun ist es leider so weit: Die Pfaffenhofer Bühne bittet zur finalen Veranstaltung. Der Verein hat die Corona-Pause nicht überlebt. Dafür gibt es Gründe.

Vor 28 Jahren wurde im Dorfgasthof "Zur Linde" in Erbishofen die "Kleine Kunst im Dorfwirtshaus" geboren. Unter dem Namen "Brett im Schtoi" (BiS) etablierte sich die Kulturinitiative über die Jahrzehnte zur festen Größe, die weit über die Grenzen des Landkreises bekannt wurde. Eine weitere Spielzeit soll es nach dem Willen der Veranstalter jedoch nicht mehr geben. Jetzt hebt sich der Vorhang zum allerletzten Mal.