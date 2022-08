Diademus-Festival beginnt am Sonntag: Das ist geboten

Das beliebte Klassikfestival Diademus in Roggenburg startet mit Kantaten und einer Orchestersuite von Johann Sebastian Bach. Es gibt noch Karten an der Abendkasse.

Am Sonntag ist es soweit: Das Klassikfestival Diademus, das sich innerhalb kurzer Zeit zum Publikumsliebling gemausert hat, startet endlich wieder. Den Auftakt macht Václav Luks mit seinem Orchester Collegium 1704. Los geht es um 16 Uhr in der barocken Wallfahrtskirche in Roggenburg-Schießen.

Václav Luks erobert derzeit die Bühnen der Welt. Ihn als Shooting-Star zu bezeichnen würde ihm nicht gerecht, denn längst ist er in der Riege der führende Dirigenten angekommen. In den großen Konzertsälen begeistert er seit Jahren sein Publikum. Von einer Tournee im spanischen Torroella und San Sebastián reisen Václav Luks und seine Musiker nun direkt ins ländliche Idyll des Klosters Roggenburg zum Diademus-Festival.

Das ist für das Eröffnungskonzert geplant

Gemeinsam mit Countertenor Benno Schachtner, Intendant des Festivals und selbst international als Sänger unterwegs, bringen sie Kantaten für Alt-Solo und eine Orchestersuite von Johann Sebastian Bach zu Gehör. "Für mich als Countertenor stellen die Solokantaten den Höhepunkt des Bachschen Kosmos dar. Die rhetorische Sprache und die harmonische Struktur seiner Kompositionen verlangen musikalische und gesangstechnische Perfektion", sagt Schachtner. Treffsicher greifen die Musiker damit gleichsam das Motto von Diademus 2022 auf. Denn unter der Überschrift "Wie geht's" beleuchtet das Festival heuer das weite Feld der barocken Rhetorik.

Eintrittskarten für das Eröffnungskonzert sind ab 45 Minuten vor Konzertbeginn noch an der Abendkasse zum Preis zwischen 25 und 32 Euro erhältlich. Das Festival geht bis zum 4. September. Weitere Informationen zum Programm unter diademus.de. (AZ)

