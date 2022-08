Roggenburg

vor 34 Min.

Das Diademus-Festival erklärt "wie's geht"

Lokal Im März spielte das Orchester in Versailles vor den Regierungschefs der EU-Länder, nun vor den Besucherinnen und Besuchern des Diademus-Festivals in Schießen: Der Auftakt mit dem Prager Collegium 1704 ist gelungen.

Von Dagmar Hub

Es kommt auf die Betonung an – diesmal mehr denn je beim Roggenburger Diademus-Festival. "Widerstehe doch der Sünde" ist eine aus vier Wörtern bestehende Aufforderung von Johann Sebastian Bach am Beginn eines Kirchenchorals – doch je nachdem, welches Wort man betont, bekommt der Satz eine andere tiefere Bedeutung. Um rhetorische Feinheiten geht es diesmal bei Diademus – insbesondere solche Feinheiten bei Bach, dem allein das Auftaktkonzert am Sonntag in der Wallfahrtskirche Mariä Geburt in Schießen gewidmet war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .