Programm startet bald: Das hat der Kultursommer in Roggenburg zu bieten

Am Ostermontag startet das Programm des diesjährigen Roggenburger Sommers. Von Kirchenmusik bis Kabarett: Es ist heuer viel geboten.

In Roggenburg wird im Sommer 2022 einiges geboten sein. Traditionell beginnt das Kulturprogramm in Roggenburg am Ostermontag - so auch dieses Jahr. Das Publikum muss sich nur auf einen neuen Veranstaltungsort einstellen.

Aufgrund der Sanierungsarbeiten in der Klosterkirche findet das Osterkonzert in der Kirche Mariä Geburt in Schießen statt. Beginn ist am 18. April um 16 Uhr. Maximilian Pöllner (Orgel) und Berthold Schick (Posaune und Alphorn) bringen österliche Musik von Tomaso Albinoni, Nikolai A. Rimski-Korsakow, Camille SaintSaëns und anderen zu Gehör.

Buntes Programm von Musik bis Comedy

Das Prämonstratenser-Kloster Roggenburg, der Verein der Freunde des Klosters Roggenburg, die Gemeinde Roggenburg und das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur haben wieder ein buntes Programm organisiert, das neben Musik auch aus anderen Sparten Unterhaltsames bietet. Mit ihrem Kabarettprogramm "Ohne Dich fehlt Dir was" ist Marlies Blume zu Gast im Klostergasthof (Donnerstag, 12. Mai, 20 Uhr). Die bewegungsfreudigen Orgelliebhaber kommen bei der Orgelwanderung wieder zu ihrem Natur- und Kulturgenuss (Samstag, 14. Mai, 9 bis etwa 17.30 Uhr). In den Kirchen entlang der Route dürfen sich die Teilnehmer auf Orgelmusik von Michael Dolp und Pater Stefan Kling sowie auf orgelkundliche Erläuterungen von Martin Geßner freuen.

Unter dem Motto "Wir sind hier" verzaubern "SoulTouch" mit ihren "friends" die Konzertbesucher im stimmungsvollen Innenhof des Klosters mit bekannten und eigenen Songs, die zum Nachdenken, Träumen und Wohlfühlen einladen sollen (Samstag, 16. Juli, 19.30 Uhr). Festliche Blechbläsermusik von Mittelalter bis in die Moderne präsentiert das AttaccaBrass Quintett beim Kirchenkonzert "Bach in good company" (Sonntag, 31. Juli, 17 Uhr).

Auf eine musikalische Reise durch vier Jahrhunderte mit Werken unter anderem von Niccolò Paganini, Frédéric Chopin und Antonin Dvorak laden Susanne Dorowski (Flöte) und Daniela Messerer (Gitarre) die Konzertbesucher in der historischen Klosterbibliothek ein (Sonntag, 18. September, 17 Uhr). Die Gemeinde Roggenburg lädt Groß und Klein zum Puppentheater in den Musiksaal der Grundschule Roggenburg ein (Sonntag, 25. September, 15 Uhr). Die Figurenspieler des Akademietheaters Ulm zeigen allen Kindern ab 4 Jahren das Stück "Lucie und Karl-Heinz". Das A-Capella-Ensemble "Vox Orange" ist unter dem Konzerttitel "5ZimmerKücheBad" mit viel Humor und musikalischer Virtuosität zu Gast (Sonntag, 2. Oktober, 19 Uhr). Den Abschluss des Roggenburger Sommers bildet das Kirchenkonzert "Vokaler Glanz zur Ehre Gottes" (Sonntag, 16. Oktober, 16 Uhr). Das Vokalensemble QuintenZirkel bringt Gregorianische Choräle und festliche Motetten zu Gehör. (AZ)

Tickets: Karten für die Veranstaltungen sind im Vorverkauf unter 07300/9611-550, per E-Mail an kartenreservierung@kloster-roggenburg.de oder jeweils an der Konzertkasse erhältlich. Informationen über eventuelle Zugangsbeschränkungen gibt es auf der Website des Klosters Roggenburg.